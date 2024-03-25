أكثر من 90 مليون مشاهدة لبرامج ما بعد الإفطار على قناة “الشروق”

على منصة يوتيوب

تتواصل سيطرة قناة الشروق العامة، على فترة ما بعد الإفطار في الجزائر. بعد أن تخطّت برامجها المعروضة في الفترة المذكورة حاجز الـ90 مليون مشاهدة على منصة يوتيوب.

وتبث الشروق العامة منذ بداية شهر رمضان:

سلسلة “البطحة 2” الكوميدية،

ومسلسل “حداش حداش” في موسمه الثاني أيضا،

إلى جانب مسلسل “البرّاني” للمخرج يحيى مزاحم.

وتعرض حلقات هذه الأعمال يوميا على قناة الشروق الرسمية في يوتيوب، مباشرة بعد عرضها الأول عبر شاشة التلفزيون.

فأما مغامرات “اللاز” و”ربيعة” و”عمّي برنو” في سلسلة “البطحة 2”، فقد شوهدت حلقاتها الـ14 الأولى على يوتيوب أكثر من 44.2 مليون مرة. بمعدل 3.15 مليون مشاهدة لكل حلقة.

في حين حلّ مسلسل “البرّاني”، الذي يعرض بعد صلاة التراويح، في المركز الثاني بين أكثر برامج الشروق مشاهدة في رمضان. بأكثر من 39.8 مليون مشاهدة لحلقاته الـ14 الأولى.

وتدور أحداث هذه السلسلة حول عائلة “قلعي”، وكومة التناقضات بين أفرادها. ويؤدي أدوارها كل من الأب والأم بوعلام بناني وعايدة عبابسة، والأبناء خالد بن عيسى وكريم دراجي، والأخ غير الشقيق مصطفى لعريبي.

كما حصلت الحلقات الأولى المعروضة حتى مساء أمس، من سلسلة “حداش حداش” لأسامة قبي في موسمها الثاني، على ما يفوق 6.8 مليون مشاهدة على يوتيوب.

واختيرت هذه السلسلة في موسمها الأول، كأفضل مسلسل تلفزيوني في الطبعة الأولى لمهرجان “ماتيرا” الدولي للمسلسلات التلفزيونية بإيطاليا.