أوكرانيا تفرض تأشيرات الدخول على مواطني روسيا

وافق مجلس الوزراء في أوكرانيا يوم الجمعة، على فرض تأشيرات الدخول إلى التراب الأوكراني على مواطني روسيا، بناء على طلب وزارة الخارجية.

وحسب بيان للخارجية الأوكرانية، سيبدأ تطبيق نظام التأشيرة لمواطني الاتحاد الروسي اعتبارًا من 1 جويلية 2022.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن وزارته “دعت إلى إدخال نظام التأشيرة مع روسيا منذ بداية عدوانها على بلاده”.

وأضاف كوليبا:”لقد حان الوقت لاتخاذ مثل ذلك القرار”، وتابع يقول:”إنها خطوة مدروسة جيدًا ستحمي الأمن القومي لبلادنا”.

كما أشار الوزير الأوكراني إلى ما اعتبره “مدلولا رمزيا” لتزامن قرار فرض التأشيرة على الروس تزامن، مع توصية المفوضية الأوروبية بمنح أوكرانيا صفة عضو مرشّح في الاتحاد الأوروبي.

العقوبات الغربية ضدّ روسيا تطال القطط!

في 2 مارس 2022، وبعد الرياضة والإعلام والثقافة. طالت العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، ردّا على تدخّلها العسكري في أوكرانيا، القطط الروسية أيضا.

فحسب ما جاء في بيان نشرته المنظمة غير الربحية المسماة بـ”الفيدرالية العالمية للقطط”، على موقعها الإلكتروني وصفحاتها الاجتماعية. لن يُسمح لمنتسبي المنظمة، بداية من 01 مارس، باستيراد أي قطط من روسيا لتربيتها.

كما سيتمّ منع مشاركة أي قطط يُربّيها أشخاص يقيمون في روسيا، في المعارض التي تجريها المنظّمة.

مقابل ذلك، سيخصّص مجلس إدارة المنظمة جزءً من ميزانيته “لدعم مربّي القطط الأوكرانيين، الذين يواجهون صعوبات بسبب الأوضاع الأمنية في البلاد”.

وفي وقت سابق من الأربعاء. أبدى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، استغرابه من وصول العقوبات الغربية ضدّ بلاده إلى الرياضيين والصحفيين والمثقّفين.

وقال لافروف في تصريح لقناة الجزيرة القطرية:”كنّا نتوقّع هذه العقوبات. ولكن لم يخطر ببالنا أنها ستصل إلى الصحفيين والرياضيين رجال الثقافة”. وأضاف:””روسيا تمتلك الكثير من الأصدقاء. ولا يمكن عزلها عن طريق هذه العقوبات”.

ومن بين العقوبات المسلّطة على روسيا في المجال الرياضي، تمّ تجريد مدينة سان بيترسبورغ من استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا، واستبدالها بباريس.

كما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا ) عدم إقامة أي مقابلات كروية على الأراضي الروسية، مع نقل مباريات المنتخب والأندية الروسية إلى ملاعب محايدة وبدون جمهور.

وحظر الاتحاد الأوروبي بثّ محتويات “سبوتنيك” و”آر تي” الإعلامية الروسية على أراضي دول الاتحاد. كما قرر إلغاء جميع التراخيص والعقود الخاصة بتوزيع محتوى هاتين المؤسستين.