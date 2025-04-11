أكرا تستضيف الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لـ”الكاف”

سيناقش برامج التطوير والمسابقات والحوكمة

تستضيف العاصمة الغانية أكرا الاجتماع الأول للجنة التنفيذية المنتخبة حديثا للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم يوم 26 أفريل الجاري على الساعة 10.00 صباحا، بحسب ما أعلنته الاتحادية الغانية لكرة القدم على موقعها الرسمي.

ومن المتوقع، أن يتخذ الاجتماع قرارات هامة تهدف إلى تعزيز تطوير كرة القدم الإفريقية على جميع المستويات، أضاف المصدر ذاته.

وفقا للنظام الأساسي للهيئة الكروية القارية، فإن نواب رئيس “الكاف” الجدد الذين سيتم انتخابهم في الاجتماع، ليس فقط مطلبا رئيسيا للحوكمة، بل إن أدوارهم لها أهمية كبيرة لتطوير كرة القدم الإفريقية، بحسب نفس المصدر.

وسيرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، الذي أعيد انتخابه على رأس الهيئة الكروية القارية لعهدة جديدة مدتها 4 سنوات من قبل أعضاء الاتحادات المحلية الـ54 الأعضاء في “الكاف”. وسيناقش القضايا الحالية التي تؤثر على كرة القدم الإفريقية بما في ذلك برامج التطوير والمسابقات والحوكمة. كما سيركّز الاجتماع أيضا على مبادرات “الكاف” المختلفة ولتعزيز التميّز في كرة القدم في إفريقيا.

للتذكير، فإن رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وليد صادي، تم انتخابه بالتزكية في اللجنة التنفيذية للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، في الجمعية العامة الرابعة عشر لـ”الكاف” التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة يوم 12 مارس الماضي.