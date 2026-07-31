أكرم بوراس يتأهل مع ليفسكي صوفيا للدور الثالث

التصفيات المؤهلة لرابطة أبطال أوروبا

اقتطع اللاعب الدولي الجزائري أكرم بوراس بطاقة التأهل رفقة ناديه ليفسكي صوفيا البلغاري إلى الدور التمهيدي الثالث من التصفيات المؤهلة إلى مسابقة رابطة أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب إزاحته لنادي يونيفرسيتاتيا كرايوفا الروماني.

وجاء تأهل الفريق البلغاري بعد تعادله إيجابياً بنتيجة (2-2) في مواجهة الإياب خارج القواعد، مستفيداً من أسبقية الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة (1-0)، ليتفوق بمجموع مباراتي الذهاب والإياب ويحجز مقعده بجدارة في الدور القادم.

ومن المرتقب أن يواجه متوسط الميدان الجزائري، واللاعب السابق لنادي مولودية الجزائر، رفقة زملائه في الدور التمهيدي الثالث نادي كايرات ألماتي الكازاخستاني؛ حيث تُقام مباراة الذهاب يوم 4 أوت المقبل، على أن يُجرى لقاء الإياب يوم 10 من الشهر ذاته.

ويُعد هذا التأهل خطوة مهمة للاعب الجزائري الشاب في أولى تجاربه القارية بالملاعب الأوروبية هذا الموسم.