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رياضة

أكرور بِعمر 49 سنة يُؤهّل فريقه في كأس فرنسا

علي بهلولي
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أكرور بِعمر 49 سنة يُؤهّل فريقه في كأس فرنسا
ح.م
نسيم أكرور.

أهّل اللاعب الدولي الجزائري السّابق نسيم أكرور سهرة السبت، فريقه شومبيري للدور الـ 32 من عمر منافسة كأس فرنسا.

ويبلغ أكرور من العمر 49 سنة، وقد شارك مع “الخضر” في كأس أمم إفريقيا نُسختَي مالي 2000 وتونس 2004.

وفاز فريق شومبيري على نادي غرونوبل في الدور الـ 64، بِواقع ركلات الترجيح (5-4). بعد انتهاء المباراة بِنتيجة التعادل (1-1).

ودخل المهاجم أكرور إلى أرضية الميدان بديلا في الشوط الثاني، وفي ركلة الترجيح الرّابعة لِفريقه شومبيري، نجح في التسجيل ضدّ نادي غرونوبل.

وينتمي فريق شومبيري إلى الدرجة الفرنسية الخامسة، نظير القسم الثاني لِفريق غرونوبل.

وأقصى أكرور فريقه السّابق غرونوبل، الذي مثّل ألوانه في فترتَين، ما بين 2005 و2016.

ويحوز نسيم أكرور لقب الهدّاف التاريخي لِنادي غرونوبل، بِرصيد 110 توقيع.

واللافت أن نسيم أكرور شارك أساسيا في صفوف نادي غرونوبل، حينما واجه فريق شومبيري في ديسمبر 2006، لِحساب الدور الـ 64 من عمر كأس فرنسا. وانتهت المباراة أيضا بِنتيجة (1-1)، قبل أن يحسمها زملاء أكرور لِمصلحتهم بِواقع ركلات الترجيح (3-4).

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