أكرور: لا أعلم إن كنتُ سألعب مثل الياباني “كازويوشي” بِعمر 55 سنة

قال اللاعب الدول الجزائري السّابق نسيم أكرور إنه لم يضبط بعد تاريخ اعتزاله رياضة كرة القدم، رغم اقترابه من عتبة الخمسين سنة.

ويرتدي المهاجم أكرور (48 سنة) زيّ نادي شامبيري من الدرجة الفرنسية الخامسة، منذ عام 2020.

وأوضح أكرور: “لا أعرف ما إذا كنت سألعب حتى 55 سنة، سأُحاول فقط إنهاء المباراة هذا السبت، ثم التركيز على بقية الموسم الحالي، وبعد ذلك سنرى”.

وردّ اللاعب الجزائري على سؤال من هيئة الإذاعة البريطانية، عمّا إذا كان سيقتفي أثر الياباني كازويوشي ميورا، الذي ينشط حاليا في بطولة بلاده للدرجة الرّابعة بِعمر 55 سنة.

وتنتظر أكرور وفريقه شامبيري مباراة قوية هذا السبت أمام نادي أولمبيك ليون، بِرسم الدور الـ 16 من عمر منافسة كأس فرنسا.

وفي تفسيره لِسرّ مُزاولته للكرة إلى غاية هذا العمر، ردّ أكرور: “أنتقي جيّدا نوعية الطّعام الذي آكله ولا أتناول أيّ شيء. كما أعمل مع أطبّاء وأُحاول تقوية عضلاتي قدر الإمكان لِتجنّب الإصابة”.

واختتم نسيم أكرور مقابلته الصحفية، يقول: “النصيحة الوحيدة التي يُمكنني تقديمها لأولئك الذين يرغبون في تمديد حياتهم الرياضية هي العناية بِالجسم. مِن المهمّ أن تعرف حقّا جسمك وتستمع، هذا هو انطباعي”.

وكان نسيم أكرور قد شارك مع المنتخب الوطني الجزائري في نهائيات كأس أمم إفريقيا، نُسختَي مالي 2002 وتونس 2004.