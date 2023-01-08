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رياضة

أكرور يتأهّل في كأس فرنسا وهو بِعمر 48 سنة!

علي بهلولي
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أكرور يتأهّل في كأس فرنسا وهو بِعمر 48 سنة!
الأرشيف
نسيم أكرور.. صاحب الشباب الأبدي!

تأهّل اللاعب الدولي الجزائري السّابق نسيم أكرور مساء الأحد إلى الدور الـ 16 من عمر منافسة كأس فرنسا، و هو بِعمر 48 سنة!

ودخل المهاجم أكرور إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 78، وحينها كان فريقه شامبيري مُتقدّما في النتيجة بـ (1-2) على نادي أوبانْيْ، بِرسم الدور الـ 32 لِمسابقة كأس فرنسا.

وأنهى فريق شامبيري هذه المباراة بِفوز نتيجته (1-3)، وتأهّل إلى المحطّة المقبلة.

وينتمي فريق شامبيري إلى الدرجة الفرنسية الخامسة، نظير القسم الرّابع لِنادي أوباني.

وفي الدور الـ 16 من عمر منافسة كأس فرنسا، سهرة الـ 21 من جانفي الحالي، يُواجه أكرور وفريقه شامبيري المُنافس نادي أولمبيك ليون.

وكان أكرور قد شارك مع المنتخب الوطني الجزائري في نهائيات كأس أمم إفريقيا، نسخة مالي مطلع عام 2002، تحت إشراف المدرب رابح ماجر. وأيضا في الطبعة الموالية عام 2004 بِتونس، تحت إمرة التقني رابح سعدان.

وما زال نسيم أكرور يُفضّل الاستمرار في مداعبة الكرة، مُؤجّلا الاعتزال إلى تاريخ غير مُعلن عنه.

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