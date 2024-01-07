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رياضة

أكرور يلعب مباراة رسمية بِعمر 49 سنة و181 يوم!

علي بهلولي
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أكرور يلعب مباراة رسمية بِعمر 49 سنة و181 يوم!
الأرشيف
نسيم أكرور.

خاض اللاعب الدولي الجزائري السّابق نسيم أكرور مساء الأحد، مباراة رسمية وهو بِعمر 49 سنة و181 يوم!

ودخل المهاجم أكرور إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 70، وحينها كان فريقه شامبيري مُتخلّفا في النتيجة بِثنائية نظيفة أمام نادي تولوز، لِحساب الدور الـ 32 من عمر من منافسة كأس فرنسا.

وخسر فريق شامبيري بِثلاثية نظيفة، لكنّه ودّع سباق الكأس مرفوع الرّأس، ذلك أنه ينتمي إلى الدرجة الخامسة، نظير القسم الأوّل لِمُنافسه نادي تولوز.

ويكون أكرور قد دوّن اسمه ضمن لائحة أكبر لاعب يخوض منافسة كأس فرنسا لِكرة القدم، ذلك أن هذا الرّياضي الفذّ من مواليد الـ 10 من جويلية 1974.

وسبق لِنسيم أكرور المشاركة مع المنتخب الوطني الجزائري، في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2002 بِمالي و2004 بِتونس.

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