أكرور يُجدّد عقدَه بِعمر 49 سنة!

يبدو أن اللاعب الدولي الجزائري السابق نسيم أكرور، لا يُريد التوقّف عن ممارسة كرة القدم.

وبِعمر 49 سنة، جدّد المهاجم أكرور عقده مع نادي شامبيري، وأضاف له موسما آخر، الفترة المرادفة حتى صيف 2024. كما جاء في أحدث تغريدة لِإدارة الفريق الفرنسي، عبر منصّة التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكان أكرور قد انضمّ إلى فريق شامبيري، في سوق التحويلات الشتوية لِشهر جانفي من عام 2020.

وينشط فريق شامبيري في بطولة فرنسا للقسم الخامس.

ومعلوم أن نسيم أكرور شارك مع المنتخب الوطني الجزائري في نهائيات كأس أمم إفريقيا، نُسختَي مالي 2002 وتونس 2004.