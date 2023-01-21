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رياضة

أكرور يُحطّم رقما قياسيا بِعمر 48 سنة!

علي بهلولي
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أكرور يُحطّم رقما قياسيا بِعمر 48 سنة!
الأرشيف
نسيم أكرور

حطّم اللاعب الدولي الجزائري السّابق نسيم أكرور عصر السبت، رقما قياسيا بِعمر 48 سنة في منافسة كأس فرنسا.

وخسر فريق شامبيري بِنتيجة (0-3) أمام نادي أولمبيك ليون، فودّع سباق كأس فرنسا من الدور الـ 16.

ودخل المهاجم أكرور إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 63، وحينها كان فريقه شامبيري مُتخلّفا في النتيجة بِثنائية نظيفة.

وينتمي فريق شامبيري إلى الدرجة الخامسة، بينما نال أولمبيك ليون 5 ألقاب لِكأس فرنسا، و7 تتويجات في البطولة، فضلا عن ألقاب وكؤوس في منافسات أخرى.

وبات الجزائري نسيم أكرور أوّل لاعب يبلغ من العمر 48 سنة، يخوض مباراة بِرسم الدور الـ 16 لِمنافسة كأس فرنسا.

وكان الرّقم السّابق بِحوزة المهاجم الفرنسي ذي الأصول المجرية أندري سيموني، الذي شارك بِعمر 46 سنة في مباراة فريقه شيربورغ أمام المنافس نادي فوسيني، لِحساب الدور الـ 16 من عمر مسابقة كأس فرنسا نسخة 1960-1961.

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