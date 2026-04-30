أكسيوس: واشنطن تخطط لضربات عسكرية خاطفة ضد إيران

ذكر موقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتلقى إحاطة من قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر اليوم الخميس ​حول خطط جديدة لعمل عسكري محتمل في إيران.

ونقل الموقع عن مصادر لم يكشف عن هويتها أن القيادة المركزية الأمريكية أعدت خطة لشن موجة ضربات “قصيرة وقوية” على إيران من ​المرجح أن تشمل أهدافا للبنية التحتية.

كما كشف الموقع أن هناك خطة أخرى من المتوقع مشاركتها مع ترامب، تركز على السيطرة على جزء من مضيق هرمز لإعادة فتحه أمام الملاحة التجارية. وقد تشمل هذه العملية قوات برية، وفقًا لأحد المصادر.

كما ثمة خيار آخر تمت مناقشته في الماضي وقد يظهر في الإحاطة وهو عملية للقوات الخاصة لتأمين مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب.

وذكر تقرير أكسيوس أن واشنطن تأمل في جعل إيران أكثر مرونة خلال المفاوضات بشأن الملف النووي.

وأفاد أكسيوس أيضا بأن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال دان كين من ​المتوقع أن يحضر الإحاطة اليوم الخميس.