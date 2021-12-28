ألافيس الاسباني يقدم أهم عرض أوروبي لبلايلي

نجم الخضر يتجه بخطوات ثابتة للعودة إلى الدوري القطري

كشف مصدر إعلامي عن عرض أوروبي جديد للدولي الجزائري، يوسف بلايلي، من نادي ألافيس، متذيل ترتيب البطولة الإسبانية.

وأوضح ذات المصدر، أن نادي ألافيس قدم أفضل عرض أوروبي لنجم المنتخب الوطني، يوسف بلايلي، من الناحية المادية لحد الآن، مقارنة مع العروض الأخرى التي جاءته من أندية القارة العجوز سواء من البطولة الفرنسية أو الليغا الاسبانية، علما أن أندية خيتافي وأولمبيك مرسيليا ومونبولييه كانت تولي أهمية كبيرة لانتداب ابن الباهية وهران.

وأضاف المصدر، أن اللاعبين السنغاليين، مامادو سيلا ومامادو ندياي، يقفان وراء اهتمام نادي ألافيس لضم بطل إفريقيا والعرب مع الخضر خلال فترة التحويلات الشتوية الجارية، حيث زكيا كثيرا بلايلي لمسؤولي الفريق الذين أظهورا استعدادهم لدفع مبلغ محترم للفوز بصفقة اللاعب.

من جهة ثانية، لا تزال الوجهة القطرية هي الأقرب ليوسف بلايلي، بعدما أن دخل نادي الدحيل المفاوضات معه وقدم له عرضا فلكيا لا يقاوم حسب المصادر التي تداولت هذا الخبر. وما يزيد من حظوظ انتقال نجم الخضر إلى الدحيل هي المستجدات التي تحدث داخل الفريق القطري الذي سيتخلى عن الدولي التونسي، فرجاني ساسي، بعد تجربته المتواضعة في دوري نجوم قطر، خاصة أن هذا الأخير أبدى رغبته من مغادرة الدحيل لخوض تجربة جديدة قد تكون في نادي بيراميدس المصري الذي عرض عليه 1.5 مليون دولار أمريكي. للإشارة، فإن قطبي كرة القدم المصرية الأهلي والزمالك تقدما بعروض لبلايلي، بعدما أن عرض عليه نادي القرن 1.5 مليون دولار، لتتحرك القلعة البيضاء بعرض أخر 2 مليون دولار، لكن نجم الخضر رفض الانتقال إلى البطولة المصرية.