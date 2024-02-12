مصادر مطلعة تكشف للشروق أسباب تأجيل زيارة ألباريس إلى الجزائر

أثارت الزيارة الرسمية لوزير الشؤون الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، إلى الجزائر الكثير من الحبر في وسائل الإعلام، خاصة الاسبانية منها والتي كشفت عن إلغاء تنقل ألباريس إلى الجزائر مساء الأحد، أي ساعات قبل بداية الزيارة التي لم تعلن عنها بصفة رسمية السلطات الجزائرية.

و على عكس ما روج له في الصحافة الإسبانية التي أرجعت إلغاء الزيارة إلى “أسباب متعلقة بأجندة جزائرية”، كشفت مصادر مطلعة للشروق أونلاين بأن زيارة وزير الخارجية ألباريس كانت، إلى غاية مساء يوم الأحد، طور التحضير وبما أن هذه العملية التحضيرية لم تسفر على نتائج حاسمة لم يتسن برمجة الزيارة في التاريخ الذي توخاه الطرفان.

كما كشفت نفس المصادر عن وجود تنسيق في عملية التحضير بين الطرفين الجزائري والإسباني، حيث تنقل وفد إسباني رسمي من مدريد إلى الجزائر خصيصا لوضع آخر لمسات المسار التحضيري لزيارة وزير الخارجية ألباريس.

و بخصوص عدم إعلان الجزائر عن الزيارة، أضاف ذات المصدر، أن الجزائر امتنعت عن الإعلان الرسمي لزيارة رئيس الدبلوماسية الإسبانية إلى الجزائر، كون التحضير للزيارة كان لا يزال قيد الإعداد.

زيارة ألباريس إلى الجزائر كانت تهدف حسب متابعين إلى طي صفحة الخلافات بين مدريد و الجزائر وإعادة الدفء للعلاقات الثنائية التي عرفت أزمة غير مسبوقة بسبب تنكر مدريد لدورها التاريخي في ملف احتلال الصحراء الغربية وتغير موقفها من هذه القضية، وهذا ما أدى إلى اتخاذ الجزائر لقرار استدعاء سفيرها من مدريد للتشاور في مارس 2022 وإلغاء اتفاقية حسن الجوار بين البلدين.

هذا و كانت العلاقات الثنائية عرفت عودة تدريجية في نهاية السنة الفارطة حيث قررت الجزائر عينت الدبلوماسي عبدالفتاح دغموم سفيرا جديدا للجزائر بمدريد بالإضافة إلى العودة التدريجية للعلاقات التجارية، علما أن تزويد إسبانيا بالغاز الجزائري لم يتأثر خلال هذه الأزمة كون الجزائر احترمت كل التزاماتها إتجاه إسبانيا كما هو الحال اتجاه كل الشركاء الأجانب.