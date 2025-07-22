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اقتصاد

ألبانيا مهتمة بالتجربة الجزائرية في مجال ترقية الاستثمار

الشروق أونلاين
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ألبانيا مهتمة بالتجربة الجزائرية في مجال ترقية الاستثمار
صفحة الوكالة الألبانية لتطوير الاستثمار.
المديرة العامة للوكالة الألبانية لتطوير الاستثمار، لاورا سارو

نظمت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، اليوم الثلاثاء 22 جويلية، ندوة افتراضية مع نظيرتها الألبانية، وهذا لبحث سبل التعاون الثنائي وتبادل التجارب والخبرات في مجال الترويج وترقية الاستثمار، وذلك بمشاركة سفيرة الجزائر بألبانيا، زينة بن حبوش.

وخلال اللقاء، قدمت ممثلة الوكالة، إيمان خشعي، عرضاً مفصلاً حول مناخ الاستثمار في الجزائر، المزايا التفاضلية، الفرص والتحفيزات التي تتيحها الجزائر للمستثمرين الوطنيين والأجانب بالإضافة إلى التعريف بالوكالة ودورها في جذب ومرافقة المستثمرين، حسبما أفادت به الوكالة الجزائرية.

أما المديرة العامة للوكالة الألبانية لتطوير الاستثمار، لاورا سارو، أبدت من جانبها اهتماما بالتجربة الجزائرية في مجال ترقية الاستثمار، كما أشارت إلى رغبتها في تنظيم ملتقيات أعمال وزيارات بين المتعاملين الاقتصاديين في البلدين لتشجيع الاستثمار البيني والشراكات الثنائية.

ليتفق الجانبان في ختام الندوة على بناء علاقات تعاون ثنائية لتبادل التجارب والخبرات في مجال الترويج وترقية الاستثمار.

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