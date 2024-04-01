ألبسة أطفال تحمل النجمة السداسية معروضة للبيع في سوق أهراس

مصالح الأمن فتحت تحقيقا بشأن مصدرها

كشفت خرجة ميدانية، قامت بها فرق الرقابة وقمع الغشّ بمديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية سوق أهراس، نهار، الأحد، عن وجود ملابس أطفال معروضة للبيع بمناسبة عيد الفطر المبارك، في أحد المحلات التجارية بمدينة سوق أهراس، تحمل رسم النجمة السداسية.

العملية أفضت إلى حجز مجموعة من تلك الألبسة الموجهة للأطفال، والمتمثلة في قميص بعنق بألوان مختلفة، مطبوع عليها من الأمام من جهة الصدر شكل النجمة السداسية، وهو ما يعتبر مخالفا لقوانين الجمهورية، ويمس بالمصالح المعنية للمستهلك الجزائري، خاصة ما تعلق منها بالثوابت الوطنية والمعتقدات الدينية والثقافية للمستهلك الجزائري، كما تبين خلال معاينة تلك القمصان بأن بلد منشئها هو الصين.

وفي الوقت الذي قامت فيه فرق الرقابة وقمع الغش، بإتمام عملية سحب تلك المنتجات من عملية التسويق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، فقد باشرت مصالح الأمن تحرياتها وتحقيقاتها حول مصدر تلك السلع وطريقة دخولها إلى التراب الوطني ووصولها إلى المحلات التجارية بولاية سوق أهراس المتواجدة على الحدود الشرقية للجزائر.

وكانت أجهزة الرقابة بسوق أهراس قد تمكنت مطلع السنة الجارية من حجز مجموعة من المعاطف الشتوية والسترات الرجالية، تحمل شريطا من القماش موضوعا جهة الرقبة، مكتوب عليه بيانات باللغة العبرية، كانت معروضة للبيع في أحد محلات بيع الألبسة بمدينة سدراتة، حيث تم سحبها من التسويق واتخاذ اجراءات المتابعة ضد صاحب المحل.

وفي ظلّ إجراءات الرقابة الصارمة المفروضة على مستوى الموانئ من طرف مصالح الجمارك وشرطة الحدود، على مختلف البضائع التي تدخل الجزائر، خاصة منها تلك القادمة من بعض البلدان الآسيوية والأوروبية، فإنه من المرجّح أن تلك السلع التي فيها مساس بالمعتقدات والثوابت الدينية للجزائريين، قد دخلت إلى التراب الوطني عن طريق عمليات التهريب التي تقوم بها بعض الشبكات على الشريط الحدودي.