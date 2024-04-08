“ألجكس” تدعو رجال الأعمال للمشاركة في معرض أسيهار القادم

أعلنت الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “آلجكس”، إطلاق تظاهرة “أسيهار” المقامة حصرا في ولاية تنمراست، خلال الفترة الممتدة من 18 ماي إلى غاية 02 جوان المقبل.

وفي بيان صادر عن وكالة “آلجكس”، اليوم الإثنين، دعت المتعاملين الإقتصاديين الراغبين في المشاركة في هذه التظاهرة إلى تسجيل حضورهم في المنصة الرقمية الخاصة بالوكالة. حيث سيكون، إلى جانب هذه التظاهرة، معرض مخصص لترقية الإنتاج الوطني الموجه للتصدير و ذلك من 18 إلى 23 ماي 2024.

وذكّرت ذات الوكالة بالطبعة السابقة، التي عرفت مساركة أكثر من 100 مؤسسة، حيث مثّلت مجالات عديدة على غرار المنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية والصناعات البلاستيكية ومواد البناء والصناعات الكهربائية ومواد التجميل و غيرها.