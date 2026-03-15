“ألجيريا بيد راوند 2026” ستفتح آفاقًا جديدة لمشاريع المحروقات

وزارة المحروقات والمناجم تُؤكد:

أكدت وزارة المحروقات والمناجم أن جولة العطاءات المقبلة “ألجيريا بيد راوند 2026″، التي ستطلقها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ألنفط”، تمثل خطوة استراتيجية تفتح “عهدًا جديدًا من الفرص” في مجال استكشاف وتطوير المحروقات، مع توفير فرص واسعة للاستثمار في مواقع واعدة وأصول من الطراز العالمي.

وأوضحت الوزارة الوصية في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك أن تفاصيل إضافية حول الجولة سيتم الكشف عنها “قريبًا”، مؤكدة أن الجزائر تمضي قدمًا نحو استغلال إمكانات جديدة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وصياغة مستقبل تطوير قطاع المحروقات.

ويأتي هذا الإعلان بعد جولة العطاءات السابقة “ألجيريا بيد راوند 2024“، التي أعلنت نتائجها في جوان 2025 وأسفرت عن منح رخص استكشاف محروقات لشركات من جنسيات متعددة في خمس مناطق.

وكانت جولة 2024، الأولى منذ 2014، جزءًا من برنامج أوسع حددت خلاله “ألنفط” 17 مشروعًا للمحروقات، تم طرحها للاستثمار عبر سلسلة من الجولات الموجهة للمؤسسات الدولية، ما ساهم في تعزيز حضور الجزائر في قطاع الطاقة العالمي.