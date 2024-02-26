ألعاب إفريقية مُؤهّلة للأولمبياد في شهر رمضان!؟

يُقام الجزء الكبير من تظاهرة الألعاب الإفريقية 2024 في شهر رمضان الفضيل، عِلما أن بعض المنافسات مُؤهّلة للألعاب الأولمبية.

وتحتضن غانا الألعاب الإفريقية ما بين الـ 8 والـ 23 من مارس المقبل، فيما تُجرى الألعاب الأولمبية بِالعاصمة الفرنسية باريس، ما بين الـ 26 من جويلية والـ 11 من أوت القادمَين.

ومن إجمالي 29 رياضة تتضمّنها الألعاب الإفريقية، بُرمجت 8 مسابقات محطّات تصفوية تُؤهّل الفائزين بها للأولمبياد، وهي: ألعاب القوى، والسباحة، وسباق الدراجات، والريشة الطائرة، والتنس، وتنس الطاولة، والسباق الثلاثي، والمصارعة.

ونفى مدير الرياضات بِاللّجنة الأولمبية الجزائرية ياسين أعراب، أن يُؤثّر الصّيام سلبا على نتائج الرياضيين الجزائريين المُشاركين في المحفل القارّي بِغانا. وقال في مؤتمر صحفي نشّطته هيئته، الإثنين، إنهم يملكون خبرة التنافس في مسابقات كبيرة وحاسمة خلال شهر رمضان الفضيل.

ويُرجّح أن يكون اختيار السلطات الرياضية لِغانا شهر مارس موعدا لِتنظيم الألعاب الإفريقية، مردّه رداءة الأحوال الجوّية في الصيف المقبل. مثلما كان الشأن للجارة كوت ديفوار ونهائيات كأس أمم إفريقيا لِكرة القدم 2024.

ووفقا لِأحدث الاحصائيات الرسمية، فإن عدد المسلمين بِغانا – هذا البلد الذي يقع في غرب إفريقيا – يُمثّل نحو خُمس عدد السكان، وهي نسبة قليلة مقارنة بِالفئة التي تعتنق النصرانية. وهو سبب آخر يكون وراء تجاهل السلطات الرياضية في هذا البلد لِشهر رمضان الفضيل.