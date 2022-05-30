-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
أمطار رعدية عبر 16 ولاية شرقية وجنوبية
رياضة

ألعاب البحر المتوسط: الشروع في استقبال الوفود الأجنبية بداية من 19 جوان

الشروق الرياضي
  • 43
  • 0
ألعاب البحر المتوسط: الشروع في استقبال الوفود الأجنبية بداية من 19 جوان

سيتم بداية من 19 جوان المقبل الشروع في استقبال الوفود الأجنبية المشاركة في تظاهرة ألعاب البحر المتوسط المقرر اقامتها بولاية وهران، حسبما كشفه وزير الرياضة.

وأكد الوزير عبد الرزاق سبقاق في تصريح للشروق نيوز أنه سيشرع في استقبال الوفود الأجنبية ابتداء من يوم 19 جوان المقبل على أن تكون كل الوفود حاضرة في يوم 24 من نفس الشهر.

وفي هذا الصدد أوضح الوزير إن 26 دولة أعلنت مشاركتها في التظاهرة وهو عكس ما تم الترويج له، مشيرا إلى جاهزية كل الهياكل التي تم إنجازها لاحتضان التظاهرة.

للتذكير تحتضن ولاية وهران، الدورة الـ19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط في الفترة الممتدة مابين 25 جوان و 6 جويلية المقبل بمشاركة أكثر من 4500 رياضي في 24 اختصاصا.

مقالات ذات صلة
الخضر يواجهون جنوب إفريقيا وديا الشهر القادم

الخضر يواجهون جنوب إفريقيا وديا الشهر القادم

مشاركة 3434 رياضي مِن 26 دولة في الألعاب المتوسّطية بِوهران

مشاركة 3434 رياضي مِن 26 دولة في الألعاب المتوسّطية بِوهران

جديد جمال بلماضي هو قديم “متجدّد”

جديد جمال بلماضي هو قديم “متجدّد”

“سعادتي لا تقدر بثمن.. حان وقت العمل”

“سعادتي لا تقدر بثمن.. حان وقت العمل”

النقابة الدولية للاعبين تُحذّر من الجشع وتدعو إلى تقليل عدد المقابلات

النقابة الدولية للاعبين تُحذّر من الجشع وتدعو إلى تقليل عدد المقابلات

موقع إنجليزي يشبّه بن رحمة بغريلتش ويقدم هذه النصيحة لمدربه

موقع إنجليزي يشبّه بن رحمة بغريلتش ويقدم هذه النصيحة لمدربه

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد