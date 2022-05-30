ألعاب البحر المتوسط: الشروع في استقبال الوفود الأجنبية بداية من 19 جوان

سيتم بداية من 19 جوان المقبل الشروع في استقبال الوفود الأجنبية المشاركة في تظاهرة ألعاب البحر المتوسط المقرر اقامتها بولاية وهران، حسبما كشفه وزير الرياضة.

وأكد الوزير عبد الرزاق سبقاق في تصريح للشروق نيوز أنه سيشرع في استقبال الوفود الأجنبية ابتداء من يوم 19 جوان المقبل على أن تكون كل الوفود حاضرة في يوم 24 من نفس الشهر.

وفي هذا الصدد أوضح الوزير إن 26 دولة أعلنت مشاركتها في التظاهرة وهو عكس ما تم الترويج له، مشيرا إلى جاهزية كل الهياكل التي تم إنجازها لاحتضان التظاهرة.

للتذكير تحتضن ولاية وهران، الدورة الـ19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط في الفترة الممتدة مابين 25 جوان و 6 جويلية المقبل بمشاركة أكثر من 4500 رياضي في 24 اختصاصا.