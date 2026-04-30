ألعاب القوى.. الجزائر تحصد 4 ميداليات جديدة في البطولة العربية لأقل من 20 سنة

حصد المنتخب الجزائري لألعاب القوى أربع ميداليات جديدة، خلال اليوم الثالث من النسخة الـ21 للبطولة العربية لأقل من 20 سنة، الجارية في تونس.

وعزّز المنتخب الجزائري رصيده من الميداليات بذهبيتين وبرونزيتين.

وحقق الذهبية الأولى غزالي زكرياء في منافسة الوثب الثلاثي بقفزة قدرها 7 مترا، محققا أفضل رقم شخصي له.

وتوج العداء طواهرية زكرياء بالميدالية الذهبية في سباق 3000 متر موانع، حيث أنهى السباق بزمن 08د 40ثا و81 ج.م، محققا بدوره أفضل رقم شخصي له.

وعادت الميداليتان البرونزيتان إلى يحياوي أمين في مسابقة رمي المطرقة برمية بلغت 61.49 مترا، وكريمة عشيش في سباق 5000 متر بزمن 17د 20ثا و67 ج.م.

وبعد منافسات اليوم الثالث، ارتفع رصيد الجزائر إلى 9 ميداليات 4 ذهبيات، فضية و4 برونزيات.