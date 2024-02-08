ألعاب القوى لذوي الهمم.. الجزائر تتوج بـ 8 ميداليات في الجائزة الكبرى للشارقة

أنهى المنتخب الوطني لألعاب القوى لذوي الهمم، مشاركته في فعاليات الطبعة الـ12 من منافسة الجائزة الكبرى الدولية لمدينة الشارقة، بحصوله على 8 ميداليات.

وتوّج المنتخب الجزائري بثمانيات ميداليات، تمثلت في خمس ذهبيات وثلاث فضيات.

وتوج بالذهب كل من ديدان مختار t36 في سباق 100م، ووليد فرحاح f32 في رمي الجلة، وأحمد ميهيداب f32 في رمي الصولجان، واسمهان بوجعدار f33 في رمي الجلة، وصافية جلال f57 في رمي الجلة.

أما الميداليات الفضية فكانت من نصيب كرجنة كمال f33 في رمي الجلة، وبختة بن علو في رمي الرمح f13، وقاسمي منية f32 في رمي الجلة.

وشارك المنتخب الوطني في هذا الموعد الدولي بتسعة عدائيين في منافسة عرفت مشاركة أزيد من 32 دولة بالإضافة إلى أندية محلية.

واحتلت الجزائر المركز السابع في الترتيب الذي عادت فيه المركز الثلاثة الأولى على التوالي لكل من العراق بمجموع 32 ميدالية منها 14 ذهبية، و تايلاندا بـ13 ميدالية منها 6 ذهبيات و موريس ب11 ميدالية منها 6 ذهبيات .