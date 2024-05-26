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رياضة

ألعاب القوى.. هذه هي حصيلة الجزائر في بطولة العالم لذوي الهمم

عمر سلامي
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ألعاب القوى.. هذه هي حصيلة الجزائر في بطولة العالم لذوي الهمم
أرشيف
صافية جلال

أنهت الجزائر مشاركتها في بطولة العالم لألعاب القوى، لذوي الاحتياجات الخاصة، التي احتضنتها كوبي باليابان، في المركز التاسع.

وأحرزت العناصر الوطنية بعد تسعة أيام التنافس 13 ميدالية، تتمثل في 5 ذهبيات و4 فضيات و4 برونزيات.

وكانت الجزائر أول بلد عربي وإفريقي في الترتيب ضمن 60 دولة توجت بميداليات وأكثر من 100 دولة مشاركة في موعد كوبي، باليابان.

وسيطرت الصين على البطولة بحصولها على مجموعة 87 ميدالية منها 33 ذهبية و30 فضية أمام البرازيل بمجموع 42 ميدالية منها 19 ذهبيات و12 فضيات، واحتلت أوزبكستان المركز الثالث بمجموع 13 ميدالية منها 7 ذهبيات و4 برونزيات.

وكانت الجزائر قد احتلت المركز الـ22 في بطولة العالم الأخيرة التي جرت بباريس في جويلية المنصرم.

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