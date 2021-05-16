-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
رئيس الجمهورية يقرر فتح الحدود في هذا التاريخ
منوعات

ألعاب مسدسات صهيونية تباع للأطفال في الأسواق الجزائرية

الشروق أونلاين
  • 992
  • 0
ألعاب مسدسات صهيونية تباع للأطفال في الأسواق الجزائرية

حذرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك من ألعاب على شكل مسدسات صهيونية تباع للأطفال في الأسواق الجزائرية.

وأوضحت المنظمة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية وجود مسدسات بلاستيكية موجهة للأطفال تحمل تحمل عبارة (لعبة أطفال الصناعة العسكريه الإسرائيلية ).

وأشارت إلى  أن هذا النوع من الألعاب يباع عبر ولايات الوطن، وذكرت بالتحديد بسكرة، قسنطينة والعاصمة.

ودعت الجهة ذاتها المتعاملين والتجار  إلى الإنتباه لهذا الأمر قبل وصول المنتوج إلى المستهلك.

من جهة أخرى أكد المعلقون على المنشور  أن هذه اللعبة لم تصنع في “اسرائيل” بل في الصين التي قلدت الكتابة غير أن  نوع المسدس desert eagle من تصميم صهيوني.

فيما تساءل آخرون عن دور الجمارك ووزارة التجارة التي سمحت بمرور مثل هذه الألعاب، داعين إلى تفعيل العمل الرقابي.

مقالات ذات صلة
شاهد.. جزائري يذرف الدموع حزنا على ما يحدث في المسجد الأقصى

شاهد.. جزائري يذرف الدموع حزنا على ما يحدث في المسجد الأقصى

الفيلم الروائي”هيليوبوليس” لجعفر قاسم في قاعات السينما بداية من 20 ماي 

الفيلم الروائي”هيليوبوليس” لجعفر قاسم في قاعات السينما بداية من 20 ماي 

أوبو تحتل المركز الثاني في الأسواق الناشئة

أوبو تحتل المركز الثاني في الأسواق الناشئة

شاهد.. مراسل قناة تلفزيونية من غزة يتلفظ بالشهادة على المباشر

شاهد.. مراسل قناة تلفزيونية من غزة يتلفظ بالشهادة على المباشر

الصين تحتفي بقمر ألكومسات 1 الجزائري

الصين تحتفي بقمر ألكومسات 1 الجزائري

الشيخ فركوس يصدر فتوى حول عدوان غزة

الشيخ فركوس يصدر فتوى حول عدوان غزة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد