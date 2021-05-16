حذرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك من ألعاب على شكل مسدسات صهيونية تباع للأطفال في الأسواق الجزائرية.

وأوضحت المنظمة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية وجود مسدسات بلاستيكية موجهة للأطفال تحمل تحمل عبارة (لعبة أطفال الصناعة العسكريه الإسرائيلية ).

وأشارت إلى أن هذا النوع من الألعاب يباع عبر ولايات الوطن، وذكرت بالتحديد بسكرة، قسنطينة والعاصمة.

ودعت الجهة ذاتها المتعاملين والتجار إلى الإنتباه لهذا الأمر قبل وصول المنتوج إلى المستهلك.

من جهة أخرى أكد المعلقون على المنشور أن هذه اللعبة لم تصنع في “اسرائيل” بل في الصين التي قلدت الكتابة غير أن نوع المسدس desert eagle من تصميم صهيوني.

فيما تساءل آخرون عن دور الجمارك ووزارة التجارة التي سمحت بمرور مثل هذه الألعاب، داعين إلى تفعيل العمل الرقابي.