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رياضة

ألعاب وهران: سيليا ويكان ولويزة أبو الريش تهديان الجزائر أول ذهبيّتين في الكاراتي

الشروق الرياضي
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ألعاب وهران: سيليا ويكان ولويزة أبو الريش تهديان الجزائر أول ذهبيّتين في الكاراتي
تصوير: جعفر سعادة (الشروق)
ويكان سيليا

فازت المصارعتان ويكان سيليا ولويزة أبو الريش يوم الأحد، بميدالتين ذهبيتين في منافسة الكاراتي، ضمن ألعاب البحر المتوسط بوهران.

وظفرت ويكان بذهبية الجزائر الأولى في الألعابـ، بعد فوزها على حساب المصرية سلمى ريم في النزال النهائي، قبل أن تفوز أبو الريش بالذهبية الثانية أمسية الأحد.

هذه التخصصات التي سيحصد فيها الجزائريون الميداليات في ألعاب المتوسط

وفي وقت سابق، توقع مسؤول بوزارة الشباب والرياضة أن تظفر الجزائر خلال ألعاب البحر المتوسط بالمراتب الأولى في الرياضات الفردية كالمصارعة والملاكة والسباحة.

ولدى نزوله ضيفا، الأحد، على برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى توقع المدير العام للرياضة بوزارة الشباب والرياضة عبد الرزاق بلقاضي رفع عدد الميداليات المحققة في الطبعات الماضية.

كما استعرض المتحدث ذاته بعض الرياضات التي تتوفر على حظوظ أكبر للظفر بالمراتب الأولى على غرار الرياضات الفردية كالمصارعة والملاكمة والسباحة.

وفي السياق ذاته، كشف ضيف الصباح عن تخصيص غلاف مالي قدر بـ 300 مليار سنتيم منذ أربع سنوات، من أجل تحضير رياضيي 22 اتحادية مشاركة في الطبعة الـ 19 للألعاب المتوسطية، تعزيزا لحظوظهم في رصد أكبر عدد من الميداليات.

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