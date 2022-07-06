“ألعاب وهران نجحت بامتياز.. والجمهور صنع الحدث”

"درواز" يعقد ندوة صحفية ويؤكد:

عقد محافظ ألعاب البحر الأبيض المتوسط، محمد عزيز درواز، الأربعاء، آخر ندوة صحفية في الطبعة الـ19، وهذا على مستوى فندق “الميرديان” بحضور رئيس اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط الإيطالي “دافيد تيزانو”، واستهل درواز حديثه بالقول:” يمكن القول بأن وهران قد نجحت في التنظيم بامتياز كبير، ولم نسجل على مدار عشرة أيام كاملة من المنافسة أي اعتراض أو احتجاج، كما أن الرياضيين والوفود ككل كانت في ظروف صحية جيدة للغاية، وهدا بشهادة الجميع، ونحن بالفعل فخورون بهذا الإنجاز.

وأثنى درواز على الجمهور الوهراني، وقال: “كلنا شاهد امتلاء القاعات، والمتابعة الكبيرة التي حظيت بها كل المنافسات، لقد شعرنا بحماس جماهيري غير مسبوق أدهشنا وأدهش كل المشاركين، مما ساهم بشكل كبير في نجاح هده الألعاب، لدا أود توجيه الشكر الجزيل لكل سكان وهران على تفاعلهم، وإعطائهم صورة مشرقة وجميلة عن بلدنا، فان كان الحدث المتوسطي قد نجح فهذا بفضلهم”.

وبلغة الأرقام، أكد محافظ الألعاب: “دور الإعلام كان مميزا أيضا ولا يمكن إغفاله، فحفل الافتتاح نقل عبر عشرين دولة، متوسطية، فيما بثت المنافسات الرياضية على المباشر في خمسة عشر دولة، دون أن ننسى إعداد روبورتاجات عن الألعاب من طرف إحدى عشر بلدا، وهذا كفيل لتوضيح مدى الاهتمام الإعلام الذي حظيت به طبعة وهران، حيث لم يسبق أن في تاريخ المنافسات المتوسطية أن سجل هدا الحضور الكبير لوسائل الإعلام.

واعتبر درواز المركز الدولي للصحافة بمثابة مكسب كبير للإعلاميين، حيث استقبلهم طيلة فترة الألعاب، وقدم له كل ما يلزم من أجل تسهيل عملهم، سواء بالنسبة للسمعي البصري، أو الصحافة المكتوبة، ودعا إلى الحفاظ عليه حتى يكون مستقبلا حاضنة للصحفيين في المنافسات والتظاهرات الكبرى التي قد تحتضنها وهران مستقبلا.

وتوجه محافظ الألعاب في ختام حديثه بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إنجاح الألعاب المتوسطية، وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والطاقم الحكومي، والدولة الجزائرية بصفة عامة، والتي وفرت للجنته كل الظروف والإمكانيات على حد تعبيره.