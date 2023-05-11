ألفت كتابا عن الحزن بعد وفاة زوجها ليتبين أنها القاتلة

وجهت تهمة القتل العمد لامرأة أمريكية ألفت كتابا للأطفال حول حالة الحزن بعد وفاة زوجها، ليتبين لاحقا أنها القاتلة.

وبحسب ما أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية فقد أظهرت وثائق المحكمة، أن كوري ريشينز 33 سنة قامت بتسميم زوجها العام للماضي بجرعة قاتلة من الفنتانيل.

وكانت الزوجة قد أخبرت الشرطة بأنها أحضرت مشروبا لزوجها الذي كان في غرفة النوم، لكنها عندما لمسته، وجدته باردا، بحسب قناة “فوكس 13” المحلية.

وقالت كوري إنها حاولت إجراء عملية الإنعاش القلبي والرئوي لزوجها، ولكن عندما وصل المسعفون، أكدوا أنها لم تفعل ذلك، نظرا لكمية الدم الكبيرة التي خرجت من فمه.

وخلص تقرير تشريح الجثة إلى أن الزوج ريشينز، تناول خمسة أضعاف الجرعة المميتة من الفنتانيل، وأن العقار غير قانوني وليس طبيا، وفقا لوثائق المحكمة.

كما كشف البحث في هاتف كوري ريشينز أيضا عن عدة اتصالات مع أحد معارفها الذين لديهم،وجهت له تهمة ترويج مخدرات، وفقا لوثيقة المحكمة.

ويُقدَّم كتاب الزوجة القاتلة، في وصفه الإعلاني، على أنه “مطمئن ومريح”، “كتبته أمّ محبّة مرت بهذه المحنة”.

وذكرت الكاتبة أن الكتاب الذي يتحدث عن صبي فقد والده، تناول حالة الحزن التي مرت بها هي وأولادها ومحاولة الوصول إلى السعادة والسكينة.