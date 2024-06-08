“ألفيار” تشرع في بيع خراف العيد

من 06 إلى 09 ملايين سنتيم

شرعت اليوم السبت، الشركة الجزائرية للحوم الحمراء “ألفيار” في تسويق خراف العيد للمواطنين، وبأسعار معقولة مقارنة بتلك المتداولة في الأسواق الشعبية.

وفي تصريح لـ “الشروق اونلاين”، أكد مسؤول في المؤسسة، ان أسعار الأضاحي هذا العام تتراوح بين 06 و 09 ملايين سنتيم.

وتعدّ هذه العملية فرصة للمواطنين الراغبين في اقتناء أضحية العيد، في ظل الارتفاع الفاحش في أسعار الخراف في الأسواق العادية والتي تجاوزت 10 ملايين سنتيم.

للاشارة، فقد سبق لـ “ألفيار” الاعلان أن عملية تسويق الأضاحي ستستمر إلى غاية 15 من الشهر الجاري.