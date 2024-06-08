“ألفيار” تعرض أضاحي العيد بأسعار معقولة وتهافت للعائلات

جاءت من مُختلف الولايات بحثا عن أضحية مُناسبة

شرعت الشركة الجزائرية للحوم الحمراء “ألفيار” في عمليّة بيع أضاحي العيد على مستوى نقطة البيع بئر توتة بالجزائر العاصمة، السبت، بحضور عدد كبير من المواطنين المتوافدين من مختلف ولايات الوطن، بحثا عن أسعار مناسبة لقدرتهم الشرائية.

“الشروق” تواجدت بنقطة بيع أضاحي “ألفيار” بئر توتة حوالي التّاسعة صباحا، ورصدت الإقبال الكبير للمواطنين القادمين رفقة أطفالهم وزوجاتهم، بينما شهد الطريق السّيار شرق-غرب زحمة مروريّة منذ ساعات الصباح الأولى، بسبب قدوم العائلات من مختلف الولايات، وهو ما كشفه ترقيم السيارات القادمة من ولايات مجاورة، على غرار تيزي وزو، بومرداس، البويرة، البليدة، عين الدفلى، إضافة لسيّارات قادمة من ولايات تيبازة والمدية وحتى من ولايتي سطيف وغليزان..

واعتبر مواطنون في حديث مع “الشروق” بأنّ الإقبال الكبير للعائلات وتهافتها، وما نتج عنه من تزاحم، هو أمر “عاديّ ومتوقع في أوّل يوم، وينتظر أن تجري الأمور بسلاسة الأيام القليلة المقبلة”.

وبدت الفرحة على وجوه عائلات تمكنت من الدخول إلى نقطة البيع واقتناء أضحية، معتبرين أن الأسعار “مناسبة مقارنة بأسواق الماشية، بحيث تبدأ من 6 ملايين إلى غاية 9 ملايين سنتيم للأضحية”.

ومن جهة أخرى، انتهز سماسرة المواشي فرصة فتح نقطة البيع لـ”ألفيار” لعرض ماشيتهم بالقرب من المكان، مُستغلّين التهافت الكبير للمواطنين على منطقة بئر توتة، حيث “شاهدنا مواطنين يتجولون داخل مستودعات السماسرة لأخذ فكرة عن أسعار الأضاحي قبل ولوج نقطة البيع الرسمية”.

يشار أن الشركة الجزائرية للحوم الحمراء “ألفيار” معتادة كل سنة على بيع أضاحي العيد للمواطنين، انطلاقا من مزارع خاصة تابعة لها، وأخرى تقتنيها من موّالين متعاقدين مع الشركة، أما أسعار الخرفان فتكون “تنافسية تناسب جميع الميزانيات” وتتوقف على أحجام الخرفان، فمثلا الخرفان الصغيرة، والتي يتمّ طبعها باللون الأصفر، يساوي سعرها 59 ألف دج، أما الخرفان المتوسطة المطبوعة باللون الأزرق فلا يتعدى سعرها 79 ألف دج، والفئة الثالثة وهي الكباش الكبيرة بسعر 90 ألف دج، وبذلك توفر الشركة الجزائرية للحوم الحمراء خيارات متعددة للمستهلكين.

وتفتح أبواب السوق يوميا ابتداء من الساعة 9 صباحا وتمتد إلى 7 مساء، وتستمرّ إلى غاية أمسية العيد، في انتظار فتح باقي نقاط البيع عبر ولايات أخرى جهوية.