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الجزائر

“ألفيار” تعلن فتح نقطتي بيع جديدتين لأضاحي العيد في العاصمة

الشروق أونلاين
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“ألفيار” تعلن فتح نقطتي بيع جديدتين لأضاحي العيد في العاصمة
ح.م
إقبال كبير على نقطة بيع الأضاحي في بئر توتة

أعلنت شركة “الجزائرية للحوم الحمراء” (ألفيار) يوم الأحد في بيان، أنها ستفتح نقطتي بيع جديدتين لأضاحي العيد في العاصمة. لتضاف إلى نقطة بئر توتة.

وجاء في بيان الشركة العمومية:”نظرا للإقبال الكبير للمواطنين لاقتناء أضحية العيد من نقطة البيع في بئر توتة، نعلن فتح نقطتي بيع إضافيتين ابتداء من الإثنين 10 جوان الجاري”.

وتمّ تحديد موقعي نقطتي البيع الجديدتين، وفق ما ذكره البيان، بـ:

  • الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم (Onilev) بطريقة الشراقة في عين البنيان،
  • والمعهد التقني لتربية الحيوانات (Itelv) في بابا علي.

وأشارت الشركة في بيانها إلى استمرار نقاط البيع الثلاث في العمل بنفس المواقيت، أي من التاسعة 9:00 صباحا إلى السابعة 19:00 مساء. حتى اليوم الأخير قبل عيد الأضحى. مؤكدة “توفّر الأضاحي بشكل كاف”.

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