“ألفيار” تقلص آجال مناقصة استيراد 4 آلاف عجل للذبح

تقديم فتح الأظرفة إلى 21 فيفري بدل 17 مارس

عدلت شركة الجزائرية للحوم الحمراء “ألفيار”، فرع المجمع العمومي “أغرولوغ”، مجددا آجال فتح الأظرفة المتعلقة بمناقصة استيراد 4 آلاف عجل للذبح، تحسبًا لشهر رمضان المقبل، وقلصت الفترة من 17 مارس المقبل إلى 21 فيفري الجاري.

وجاء في مراسلة موجهة للمتعاملين في قطاع اللحوم، مؤرخة في 17 فيفري اطلعت “الشروق” على نسخة منها، أنه تبعا للخطأ غير المقصود فيما يتعلق بإعلان تمديد الآجال الذي نشر في 14 فيفري 2022، تعلم شركة “ألفيار” مجموع المتعاملين بتمديد آجال سحب دفاتر الشروط وإيداع العروض المتعلقة بالمناقصة الدولية المفتوحة رقم 02 ألفيار 2022، لاستيراد 4 آلاف عجل للذبح، أن آخر أجل لإيداع العروض قد حدد يوم 21 فيفري 2022 على الساعة الـ11 صباحا وليس 17 مارس 2022.

وتلقى المتعاملون في القطاع مراسلة ثانية، مؤرخة في 19 فيفري 2022، اطلعت “الشروق” على نسخة منها، ورد فيها تعديل بخصوص ساعة فتح الأظرفة والتي ستكون على الساعة العاشرة من صباح يوم 21 فيفري، وليس الـ11 من اليوم ذاته.

للإشارة، فقد تطرقت “الشروق” في عدد الخميس الماضي إلى إعلان تمديد آجال سحب دفاتر الشروط وإيداع العروض الخاصة بمناقصة استيراد 4 آلاف عجل موجه للمذابح، إلى 17 مارس 2022.

ويتضح جليا من مراسلات شركة الجزائرية للحوم الحمراء “ألفيار” أن التعديل الجديد في آجال إيداع العروض وفتح الأظرفة وتحديد 21 فيفري بدل 17 مارس، أملته الوضعية على أرض الواقع مع اقتراب شهر رمضان وبطء كبير في عملية الاستيراد وبروز مخاوف حقيقية من كون العملية لن تستكمل قبل حلول شهر رمضان المنتظر مطلع أفريل المقبل، في ظل نقص كبير في الإنتاج المحلي من جهة، وكون شركة “ألفيار” العمومية هي المالكة لحصرية الاستيراد من جهة أخرى.

وسبق لمتعاملين في القطاع أن اشتكوا من الوضعية الحالية التي يميزها نقص كبير في المعروض، ما يؤشر على ارتفاع كبير في الأسعار في قادم الأيام والأسابيع التي تسبق حلول شهر رمضان، الذي يعرف ارتفاعا كبيرا في الطلب على هذه المادة.

وكانت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أعلنت مطلع السنة الجارية، عن إمكانية استيراد عجول التسمين لإنتاج اللحوم الحمراء، وتلبية احتياجات السوق الوطنية خلال شهر رمضان، في ظل عدم تلبية الإنتاج المحلي للطلب على هذه المادة خصوصا في شهر رمضان.