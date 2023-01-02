ألفيش يخضع للتحقيق في قضية اعتداء جنسي ببرشلونة

كشفت تقارير صحافية أن الشرطة الإسبانية تجري تحقيقا مع النجم البرازيلي داني ألفيش بتهمة الاعتداء الجنسي على فتاة في ملهى ليلي ببرشلونة.

وأوضحت صحيفة “ABC” الإسبانية، أن الأحداث جرت فجر الجمعة الماضي في برشلونة، حيث زعمت فتاة أن اللاعب السابق للنادي الكتالوني اعتدى عليها.

ولفت التقرير إلى أن مسؤولي الأمن قاموا بالتحقيق مع ألفيش، الذي نفى كل شيء.

وفتحت الشرطة الكتالونية تحقيقا بعد تلقيها البلاغ، وأجرت الفتاة فحصا طبيا في أحد مستشفيات برشلونة، ودونت إفادتها بالفعل.

ونفى أصدقاء اللاعب بشكل قاطع أي علاقة بين اللاعب والفتاة، وذكروا أنه قضى وقتا قصيرا جدا داخل الملهي الليلي ولم يحدث شيء على الإطلاق.