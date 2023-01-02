ألفيش يخضع للتحقيق في قضية اعتداء جنسي ببرشلونة
كشفت تقارير صحافية أن الشرطة الإسبانية تجري تحقيقا مع النجم البرازيلي داني ألفيش بتهمة الاعتداء الجنسي على فتاة في ملهى ليلي ببرشلونة.
وأوضحت صحيفة “ABC” الإسبانية، أن الأحداث جرت فجر الجمعة الماضي في برشلونة، حيث زعمت فتاة أن اللاعب السابق للنادي الكتالوني اعتدى عليها.
#LoMásLeído Los Mossos investigan a Dani Alves por una supuesta agresión sexual en una discoteca de Barcelona https://t.co/dnu4YYLvnN
— ABC.es (@abc_es) January 2, 2023
ولفت التقرير إلى أن مسؤولي الأمن قاموا بالتحقيق مع ألفيش، الذي نفى كل شيء.
وفتحت الشرطة الكتالونية تحقيقا بعد تلقيها البلاغ، وأجرت الفتاة فحصا طبيا في أحد مستشفيات برشلونة، ودونت إفادتها بالفعل.
ونفى أصدقاء اللاعب بشكل قاطع أي علاقة بين اللاعب والفتاة، وذكروا أنه قضى وقتا قصيرا جدا داخل الملهي الليلي ولم يحدث شيء على الإطلاق.