ألقى خطابا حماسيا.. مدرب فريق ألماني يتعرض للسخرية بعد تلقيه هزيمة تاريخية (فيديو)

لم يجد الخطاب الحماسي الذي ألقاه مدرب “هيميلينجن” الألماني قبل مواجهة فولفسبورغ نفعا، بدليل الهزيمة التاريخية التي تكبدها فريقه.

وحرص مدرب فريق هيميلينجن، الناشط في الدرجة الخامسة بألمانيا، على تقديم الكثير من التعليمات والنصائح الحماسية لتحفيز لاعبيه قبل المواجهة التي تدخل في إطار كأس ألمانيا، لكن في النهاية انهزم الفريق بتسعة أهداف دون رد.

وقال مدرب هيملينجن للاعبيه: “اذهبوا للملعب وأخبروا الشعب الألماني من أنتم”.

وتعرض المدرب لسخرية كبيرة بعد الهزيمة الثقيلة التي تكبدها فريقه.