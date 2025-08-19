-- -- -- / -- -- --
رياضة

ألقى خطابا حماسيا.. مدرب فريق ألماني يتعرض للسخرية بعد تلقيه هزيمة تاريخية (فيديو)

عمر سلامي
ح.م
مدرب فريق هيميلينجن الألماني

لم يجد الخطاب الحماسي الذي ألقاه مدرب “هيميلينجن” الألماني قبل مواجهة فولفسبورغ نفعا، بدليل الهزيمة التاريخية التي تكبدها فريقه.

وحرص مدرب فريق هيميلينجن، الناشط في الدرجة الخامسة بألمانيا، على تقديم الكثير من التعليمات والنصائح الحماسية لتحفيز لاعبيه قبل المواجهة التي تدخل في إطار كأس ألمانيا، لكن في النهاية انهزم الفريق بتسعة أهداف دون رد.

وقال مدرب هيملينجن للاعبيه: “اذهبوا للملعب وأخبروا الشعب الألماني من أنتم”.

وتعرض المدرب لسخرية كبيرة بعد الهزيمة الثقيلة التي تكبدها فريقه.

“سأمنح كل ما لدي لتقديم الإضافة للفريق والإدارة والجماهير”

الروسي إيغناتيف يرفض العودة.. وبوعالية رسميًا في الترجي التونسي

تصفيات كأس العالم.. المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة إناث يختتم تربصه التحضيري

بيتكوفيتش يستدعي حارس وفاق سطيف لتربص شهر سبتمبر

هذا ما قاله بوقرة بعد التأهل إلى ربع نهائي “الشان”

المنتخب المحلي يعبر بِصعوبة إلى ربع النّهائي الإفريقي

