ألكانتارا يُعلّق حذاءَه

أعلن اللاعب الدولي الإسباني تياغو ألكانتارا، الإثنين، عن اعتزاله مُمارسة رياضة كرة القدم.

وفي ظهور له عبر منصّة التواصل الاجتماعي “تويتر”، كتب ألكانتارا البالغ من العمر 33 سنة: “سأكون دائما على استعداد لِردّ ما مُنح لي، وأنا ممتنّ للوقت الذي استمتعت به. شكرا لِكرة القدم، ولِكلّ مَن رافقني وجعل منّي لاعبا وشخصا أفضل على طول الطريق”.

وكان ألكانتارا قد استهلّ مشواره الرّياضي في فئة الأكابر عام 2008، مع رديف نادي برشلونة الإسباني. قبل أن يلتحق في العام الموالي بِصنف الأكابر في منصب متوسّط ميدان، ثم ينضمّ إلى فريقَي بايرن ميونيخ الألماني وليفربول الإنجليزي، تواليا. وعلى مستوى المنتخبات، لعب ألكانتارا لِكلّ فئات منتخب إسبانيا.

وزيّن ألكانتارا – الذي أبصر النور بِالبرازيل عام 1991 – سجّله بِعدّة تتويجات، يوجد بينها – مثالا وليس حصرا – كأس رابطة أبطال أوروبا 2011 مع نادي برشلونة، وبايرن ميونيخ عام 2020. كما نال عدّة كؤوس أوروبية مع منتخبات إسبانيا للفئات الصغرى.

وينتمي ألكانتارا إلى أسرة رياضية خالصة، فالوالد مازينيو أحرز كأس العالم 1994 مع منتخب البرازيل في منصب مهاجم، بينما اختار شقيقه رافينيا تمثيل ألوان منتخب البرازيل، ويرتدي حاليا زي نادي العربي القطري.