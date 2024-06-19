ألكسندر أوكيدجة يعطى موافقته المبدئية على العودة للخضر

بعدما أعلن اعتزاله اللعب دولياً

أصبح حارس نادي ميتز الفرنسي، ألكسندر أوكيدجة قريباً جداً من العودة إلى منتخب الجزائر انطلاقاً من تربص شهر سبتمبر المقبل، وهذا بعدما كان أعلن اعتزاله اللعب دولياً مع منتخب الخضر، منذ جوان من عام 2023، بسبب عدم حصوله على فرصته الكاملة في عهد المدرب السابق جمال بلماضي، الذي كان يُفضل إشراك المخضرم رايس مبولحي ثم الحارس أنتوني ماندريا.

وبحسب موقع “العربي الجديد”، الذي حصل على معلومات من مصدره في الجهاز الفني للخضر، فضّل عدم ذكر هويته، تُفيد بأن أحد مساعدي المدرب فلاديمير بيتكوفيتش تواصل مع الحارس ألكسندر أوكيدجة مباشرة بعد نهاية التربص الماضي، الذي تخللته مباراتان ضمن تصفيات كأس العالم 2026 أمام غينيا وأوغندا، وفيهما ارتكب الحارس أنتوني ماندريا هفوات أصبحت تثير مخاوف الجهاز الفني وحتى الجماهير الجزائرية، قبل الاستحقاقات القادمة.

وتفيد المعلومات نفسها بأن ألكسندر أوكيدجة وبعدما أعطى موافقته المبدئية على العودة للمنتخب الجزائري، اتفق كذلك مع أحد أعضاء الجهاز الفني في منتخب الخضر على عقد اجتماع مع المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش في العاصمة الفرنسية باريس خلال الأيام المقبلة، من أجل إضفاء الطابع الرسمي على قرار العودة من الاعتزال الدولي، وتقديم الإضافة لمركز حراسة المرمى، الذي أصبح ممثلاً في تشكيلة المنتخب الجزائري وإلى جانب أنتوني ماندريا، بحارس ضمك السعودي، مصطفى زغبة وحارس اتحاد العاصمة أسامة بن بوط.

وسبق للحارس ألكسندر أوكيدجة أن أظهر حماساً في العودة لتشكيلة منتخب الجزائر، عبر فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ رد الحارس المحترف في ميتز الفرنسي على موقفه من العودة لتشكيلة المنتخب الجزائري، وقال: “نعم أنا مستعد للعودة إن استدعاني المدرب”، إضافة إلى قيامه بإضافة وصف “حارس دولي جزائري” إلى بياناته بحسابه الرسمي في موقع إنستغرام، ما يؤكد تراجعه عن قرار الاعتزال. ورغم تقدمه في السن، ونزول ناديه ميتز إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسية نهاية الموسم الماضي، إلا أن ألكسندر أوكيدجة قدم مستويات كبيرة وإحصائيات مميزة، على غرار احتلاله المركز الثاني، أكثر حارس تصدياً للكرات في الدوري الفرنسي لكرة القدم بـ129 تصدياً، وفقاً لموقع “هوسكورد” المتخصص في هذه الإحصاءات.