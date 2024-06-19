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رياضة

ألمانيا أوّل منتخب يبلغ ثمن النّهائي

الشروق الرياضي
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ألمانيا أوّل منتخب يبلغ ثمن النّهائي
ح.م

باتت ألمانيا مساء الأربعاء أوّل منتخب يحجز مقعدا في الدور ثمن النهائي، لِمنافسة بطولة أمم أوروبا 2024 لِكرة القدم.

وفاز منتخب “المانشافت” – مُستضيف البطولة القارّية – بِثُنائية نظيفة على الفريق المجري، لِحساب الجولة الثانية من دور المجموعات.

وحصد رجال النّاخب الوطني يوليان ناغلسمان ثاني انتصار لهم، بعد الفوز على اسكتلندا (5-1) في مباراة الافتتاح.

وفي لقاء آخر عن الفوج الأوّل، يتبارى منتخب اسكتلندا مع سويسرا مساء الأربعاء (الثامنة بِالتوقيت الجزائري).

وقبل ذلك، تشكّل جدول الترتيب مُؤقّتا كالتالي:

1- ألمانيا

2- سويسرا (ناقص مباراة)

3- اسكتلندا (ناقص مباراة)

4- المجر

وفي الجولة الثالثة والأخيرة المُبرمجة مقابلتَيها الأحد المقبل، يلعب منتخب ألمانيا مع سويسرا، وتُواجه المجر الفريق الاسكتلندي.

وتُجرى منافسة “أورو” 2024 بِصيغة 6 مجموعات، تضمّ كلّ واحدة منها 4 منتخبات. وبعد 3 جولات، يتأهّل رائد ووصيف كلّ فوج للدور ثمن النّهائي، فضلا عن 4 فرق تنال أحسن رتبة ثالثة.

واستنادا إلى هذه المعطيات، تأهّل منتخب نجم خط الوسط توني كروس للدور الثاني قبل الآوان. عِلما أن المقابلات وجها لِوجه هي المقياس الأوّل المُعتمَد في هذه البطولة، للفصل في أمر منتخبَين يملكان رصيدا واحدا من النّقاط.

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