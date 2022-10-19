ألمانيا: إقالة رئيس وكالة الأمن السيبراني.. بسبب “علاقته” مع المخابرات الروسية

أقالت وزارة الداخلية الألمانية يوم الثلاثاء، رئيس وكالة الأمن السيبراني آرنه شونبوم، على خلفية تقارير إعلامية حول “علاقاته بالمخابرات الروسية”.

وقالت الوزارة في بيان، إن وزيرة الداخلية نانسي فيسر أقالت شوينبوم من منصبه “بشكل فوري”. بعد ورود تقارير حول ارتباطه بشركة استشارية للأمن السيبراني، يعتقد أنها على اتصال مع أجهزة المخابرات الروسية.

وكان شونبوم (53 عاما) من المشاركين في تأسيس مجموعة الأمن السيبراني قبل سنوات، وهي تضم خبراء من المؤسسات العامة والقطاع الخاص.

وقالت وسائل إعلام ألمانية بحر هذا الأسبوع، إن أحد أعضاء المجموعة “شركة أسسها عميل مخابرات روسي سابق”.