ألمانيا تتفوق على البرازيل في عدد الأهداف بكأس العالم

سجل المنتخب الألماني إنجازًا تاريخيًا جديدًا بعدما تجاوز منتخب البرازيل، في عدد الأهداف المسجلة عبر تاريخ المشاركة في نهائيات كأس العالم.

وتمكن المنتخب الألماني من اجتياز رقم المنتخب البرازيلي، عقب الفوز بسباعية لهدف واحد، أمام الوافد الجديد إلى المونديال، منتخب كوراساو.

ورفع المنتخب الألماني رصيده إلى 239 هدفًا في تاريخ مشاركاته بالمونديال، متقدمًا على البرازيل التي تملك 238 هدفًا.