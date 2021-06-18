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العالم
بسبب الأزمة الدبلوماسية التي أثارتها الرباط

ألمانيا تجمد مساعدات بأكثر من مليار أورو خصصتها للمغرب

الشروق أونلاين
  • 26337
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ألمانيا تجمد مساعدات بأكثر من مليار أورو خصصتها للمغرب

أعلنت ألمانيا تجميد مساعدات تفوق مليار أورو، في شكل مشاريع موجهة لدعم التنمية في المغرب، على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، والتي أثارتها الرباط بمحاولة تغيير موقف برلين من القضية الصحراوية.

ونقلت صحيفة “الباييس” الإسبانية عن متحدث باسم وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية أن المشاريع التي تديرها مع المغرب متوقفة، منذ مارس الماضي، سواء تلك التابعة إلى الحكومة الفيدرالية، أو التي يتم توجيهها من خلال المنظمات غير الحكومية، وتقدر قيمتها مجتمعة بحولي  مليار و400 مليون أورو.

وأوضح إن معظم المساعدات تهدف إلى تطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف خلق فرص عمل ووظائف للشباب في البلاد والعام الماضي، خصصت ألمانيا 420 مليون يورو للشركات الصغيرة والمتوسطة في المغرب، معظمها على شكل قروض.

بالإضافة إلى ذلك، قدم بنك التنمية الألماني 717 مليون يورو أخرى على شكل قروض أيضًا، ولكن على وجه التحديد لمكافحة أزمة COVID-19. تم استخدام هذا التمويل في المقام الأول لبرامج ضمان الائتمان التي ساعدت الشركات على الحفاظ على نفسها.
ومن المشاريع التي أصيبت بالشلل منذ تعليق المغرب لعلاقاته مع ألمانيا في  مارس الاتفاقية التي وقعها البلدان في جوان 2020 لإنتاج وبحوث الهيدروجين الأخضر، وهو الغاز الذي تعلق عليه آمال كثيرة في انتقال الطاقة الذي يروج له الاتحاد الأوروبي.

وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قد تم استجوابه في البرلمان قبل عدة أسابيع حول تلك الاتفاقية وأجاب بأنه لن يتم صرف الأموال الخاصة بهذا المشروع إلا إذا أوفى المغرب بالتزاماته التعاقدية.

وأضاف: “إذا استمر الوضع الحالي، فإن الحكومة الألمانية ترى أنه لا ينبغي استبعاد العواقب السلبية على إنشاء الشركات”.

ألمانيا ترد على المغرب: نريد تفسيرا للاتهامات

ودخل نظام المخزن المغربي في حالة تخبط جديدة مع ألمانيا. فبعد ان تجاهلت ابتزازاته بوقف التعامل مع سفارتها؛ قام  في 6 ماي 2021 باستدعاء سفيرته من برلين بحجة دعمها للقضية الصحراوية في وقت طلبت الأخيرة توضيحات حول الخطوة التي وصفتها بالمفاجئة. 

وذكرت وزارة الخارجية المغربية في بيان الخميسة، مشددة على أن هذا “يعتبر موقفا خطيرا لم يتم تفسيره لحد الآن”.

كما أشارت الوزارة إلى أن السلطات الألمانية “تعمل بتواطؤ مع مدان سابق بارتكاب أعمال إرهابية، ولا سيما من خلال الكشف عن معلومات حساسة قدمتها أجهزة الأمن المغربية إلى نظيرتها الألمانية”.

ولفتت الوزارة إلى “محاربة مستمرة ولا هوادة فيها للدور الإقليمي الذي يلعبه المغرب، وتحديدا دوره في الملف الليبي، وذلك بمحاولة استبعاد المملكة من دون مبرر من المشاركة في بعض الاجتماعات الإقليمية المخصصة لهذا الملف، كتلك التي عقدت في برلين”. وذكرت الخارجية المغربية أن القضايا المذكورة تعكس “العداء المستمر وغير المقبول” تجاه المغرب من قبل ألمانيا، مفسرة بذلك سبب استدعاء سفيرة البلاد من برلين.

ونقلت وكالة رويترز للانباء عن مصدر بالخارجية الألمانية تأكيده إنه لم يتم إبلاغ برلين مسبقا باستدعاء السفير ، مضيفا أن الجانب الألماني لا يستطيع فهم الاتهامات الواردة في البيان الصادر عن الوزارة المغربية.

وأكد المسؤول نفسه إن الخارجية الاملانية تريد تفسيرات حول الاتهامات الواردة في بيان الرباط.

وقال المسؤول  “لقد فوجئنا بهذا الإجراء لأننا نبذل جهودا بناءة مع الجانب المغربي لحل الأزمة”.

الصحراء الغربية: هل أحبطت ألمانيا تحركات إسرائيلية-مغربية؟

كشفت مصادر إعلامية أن النظام المغربي استعان بـ”الكيان الإسرائيلي” قصد الضغط على دول أوروبية تملك علاقات قوية معه قصد الترويج للاعتراف بالسيادة المغربية المزعومة على الصحراء الغربية داخل الاتحاد الأوروبي.

وأوضح المصدر أن التحركات قادتها أربع دول من شرق أوروبا ممثلة في “المجر،بولندا،بلغاريا،رومانيا” لكنها قبلت برفض ألماني قوي حيث تم التأكيد على الموقف الأوروبي الرافض لانتهاك القانون الدولي في الصحراء الغربية.

وأضاف مباشرة بعد فشل تلك التحركات حاول النظام المغربي ابتزاز ألمانيا معلنا عن وقف جميع الاتصالات مع السفارة الألمانية بالرباط، لكن برلين لم تتأخر في الرد على السلوك المغربي عندما أعلنت أن موقفها إزاء قضية الصحراء الغربية ثابت لن يتغير ، بل زادت بتأكيد تمسكها بالدفاع عن القانون الدولي وحقوق الإنسان في الصحراء الغربية.

وكان الكاتب المغربي عبد السلام بنعيسي كشف مؤخرا أن هناك إحباطا متزايد داخل المغرب بسبب رفض دول العالم خاصة الاتحاد الأوروبي وفرنسا الحليف التقليدي للمغرب لقرار ترامب حول الصحراء الغربية، لذلك خرج وزير الخارجية المغربي بوريطة منذ أيام عن الأعراف الدبلوماسية عندما حاول ابتزاز أوروبا عبر تهديدها بورقة الهجرة والإرهاب إذا ما رفضت إتباع نهج ترامب بالاعتراف بالسيادة المغربية المزعومة على الصحراء الغربية.

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التعليقات
31
  • كريم

    الذباب المروكي ...اصبح كالمجنون

    973
  • علال

    ألمانيا لها تاريخ سيء مع السامية ، وهجومها على المغرب في أوج التقارب المغربي اليهودي هو أكبر دليل على أنها لم تتخلص بعد من عقدة ااسامية

    -977
  • bouchikhi

    المغرب وقف في وجه امريكا المغرب وقف في وجه فرنسا المغرب وقف في وجه ألمانيا المغرب وقف في وجه اسبانيا ماذا عن الجزائر اه عفوا وقفت ضد المغرب إذن ضد امريكا و فرنسا و ألمانيا و اسبانيا ههههههه

    -947
  • ليلى

    و ما شأن الجزائر ؟؟

    -943
  • Omar

    لكل مغربي او جزاىري او تونسي في اوروبا ما عليكم الا التوجه الى المانيا و تقول اتك مغربي المغرب لن يستقبل اي حراك الساعة بخمسة جنيه و العداد بتحسب ايا خلصو . اما بالنسبة لامانيا و سياستها ضد المغرب فسببها صراعها مع فرنسا على الزعامة في اوروبا و شمال افربقيا و لا يهمهم لا الصحراوبون ولا الحبليون ولا البحريون و لا زعتر و انتم تعرفون ما هي السياسة. وما الحزاىر الا مطية وظرفية اقتاثديو وسياسة الواد يفوت ويبقاو احجارو

    -973
  • Kader

    الي المعلقين المرارقة وما اكثرهم هنا .... قريبا ستحرم سنويا زر يبة ليوطي من 640 مليون متر مكعب من الغاز المجاني الجزائري ههههه الانبوب الذي يمر عبر المهلكة المخربية سيستعمل من طرف العياشة كنفق للحرقة وتهريب المخذرات شرقا نحو الجزائر وشمالا نحو اوروبا أشرف، اليوم الخميس 07/05/2021، وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب على تدشين أكبر أنبوب لنقل الغاز الجزائري نحو أوروبا انطلاقا من منطقة القصدير الحدودية بإقليم ولاية النعامة . هذا الإنجاز من أضخم المشاريع التي تقوم بها مؤسسة سوناطراك. المشروع الجديد الذي يحمل اسم "النور" سيكون البديل عن الأنبوب الذي يمر عبر تراب المملكة المغربية، حي ينطلق من منطقة القصدير نحو منطقة شاطئ الهلال بولاية عين تموشنت، ثم بحرا إلى اسبانيا وباقي أوروبا.

    953
  • محمد

    كل الأخبارعن المغرب المغرب المغرب ماذا عن مشاكلنا نحن ؟؟؟

    -766
  • benchikh

    كل ما قلته "جزاءري 7" صواب هذا واقعنا المتخاذل وموقفنا الضعيف اصبحنا لعب بايديهم وخيراتنا اصبحت لهم اي اصبحنا " عبيد" استعمار ايديولوجي

    -871
  • عبود

    المغرب يتخبط مثل الدجاجة المذبوحة.. ....

    822
  • القادري

    يظهر ان المروك بدأ يعامل الدول اﻷروبية الند للند منذ إعلان ترامب.سحب سفيره من المانيا هو رسالة مبطنة إلى إسبانيا .ترى ما هي اﻷوراق التي يملكها لمواجهة قوى و دول قوية؟

    -810
  • المحلل الاسترتيجي

    لأن المانيا رفضت الرشوة ووقفت مع الشرعية الدولية في تقرير المصير.

    845
  • MADO

    vive le geant allemand

    870
  • الهادي

    قال تعالى : (( و يمكرون و يمكر الله و الله خير الماكرين ))
    صدق الله العظيم

    1007
  • محمد

    ألمانيا وبسبب تاريخها النازي أصبحت الخادم المطيع لإسرائيل وكل شئ يزعج هذه الآخيرة لن يكون ولو أن البعض يتمناه.....

    -866
  • aymen

    بقد قال هيتلر الالماني عن اليهود ....
    لقد اكتشفت مع الأيام أنه ما من فعلٍ مغايرٍ للأخلاق, وما من جريمة بحق المجتمع إلا ولليهود يداً فيها وهدا صحيح

    912
  • صلاح

    ألمانيا فهي دولة منافقة.لا حاجة لنا بها وكذلك بعض الدول الأوروبية المنافقة.مثلها لا يعطي الدروس في الحرية وفي أي مجال.الحمد لله الوقت تغير والأصدقاء والإخوة موجودون.فالصين وحدها يوازي إقتصادها إقتصاد العالم بأسره ولنا علاقة ممتازة معها.روسيا،الهند،كل دول الخليج،أمريكا شمالا وجنوبا،ٱسيا، إفريقيا لنا علاقات ممتازة مع الجميع.في جميع الميادين.وستبين الأيام من هو الخاسر.أما تدخلها في ما لايعنيها فهذا هو أفضع الأشياء.نحن في قارة وهي في قارة وتتدخل في شأننا.المغرب انتفض ضد امريكا عندما ارادت توسيع عمل المينورسو في المغرب ، تم انتفض ضد فرنسا و ضد هولاندا و ضد الاتحاد الاوروبي ليس المانيا فحسب

    -748
  • Abdelmalek moussa

    السي كمال يظهر انك مبتدئ ومبرمج .يقال ان راس المال جبان .كي ستقطب المستثمرين الاجانب ويضعوا في بلدك الثقة ويستمرو اموالهم فهذا في حد ذاته انجاز عظيم. الولايات المتحدة اعظم دولة معها كل الدول المتقدمة تتنافس لجلب الاستثمارات الاجنبية. وهي متطورة بالاستثمار الداخلية والخارجية

    -848
  • جزاءري

    من السذاجة الاعتقاد ان ألمانيا موقف وإن اسراءيل موقف مغاير. بالنسبة لي هناك دور اسراءيلي ودور ألماني هدفه اللاحسم من اجل الابقاء على بؤرة التوتر في المنطقة وعلى الجزاءر والمغرب ان يعيا ذلك . فلا اسراءيل تساعد المغرب في شيىء ولا ألمانيا تساعد الجزاءر او البوليزاريو في شيىء سوى اطالة امد التوتر مثلما يحدث في سوريا وشبه الجزيرة الكورية و فلسطين. نقاط التوتر تسمح للغرب بالابتزاز والتدخل لتغيير كل ما لا يتناسب مع مصالحهم . هل يأتي يوم يرتقي وعي العرب والمسلمين لفهم ما يدور حولهم بالضبط.

    -738
  • BERBOUCHI SOFIANE

    الى المراركة حميد وصلاح هههه والله ضحكتوني مش مستبعد تقولوا المروك سيفرض عقوبات على المانيا ههه

    745
  • كمال

    اصلا المغرب كان نائم ثم استقوى عندما طبع مع اسرائيل و اصبح يتزعبط كالدودة و اصبح العياشة يعتقدون انهم بلد له دبلوماسية و لكن كل شيء كرطون ،وما يعمله زوبعة في فنجان ووهم خيالي،ما لا يعلمه المغاربة ان بلدهم بيع للغرب و كل الشركات و المؤسسات تابعة للاجانب و الحكومة تدمج ارقامها لها وهم ليسو الا يد عاملة رخيسة لا يستفيدون من شيء و انما يعيشون من قروض تزيد من عبا الديون المتراكمة،ولو حدثت ازمة و انسحبت هذه الشركات فسينهار البلد باكمله و لن تنفعه الصحراء القاحللة

    775
  • MAALAL Fouad

    تعقيبا على المقال وعلى التعليقات، ألم تكونوا تروجوا إلى كون أن المغرب محمية فرنسية وأنه لا سيادة له و و و....

    -700
  • سير لا ترجع

    اليهود وما أدراك ما اليهود كيف لألمانيا أن تقف في وجه اليهود وهم من يتحكمون في كل شيء فيها ألمانيا النازية لا زالت تدفع المليارات لليهود وتخافهم اكثر من الروس وتقولون انها وقفت ضدهم وضد المغرب هذه مجرد تخمينات للتبريد على الخسائر التي منيتم بها

    -771
  • دكتور من الما نيا

    التحليل لهاذا التصرف Deutsche nasismus الالماني هو ان الجزائر طردت اليهود من الجزائر و المغرب فتح لهم الباب بمصرعيه
    وجب على المغرب فتح الحدود للافارقة للهجرة الى اوروبا وعدم قبول المطرودين من المانيا.
    المغرب يجب ان يظغط على دول الخليج لتجميد راسمالهو في المانيا

    -806
  • جزائري صحراوي

    المغرب الفاشل و المديون بالملايير يهدد و يتوعد ?
    شر البلية ما يضحك و لله في خلقه شؤون
    يقول المثل ?
    لا تجادل الجاهل لأنه لا يفهم
    و لا العنيد لأنه لا يقتنع
    و لا المتحيٌز لأنه لا يفهم
    و لا الانتهازي لأنه يستغل ما تقوله لصالحه
    و لا الظالم لأنه جبان
    أترك للناموس المخربي للتنقيط

    737
  • جزائري حر

    على المغاربة أن يستفيقوا ويتحرروا من العبودية للعبد

    756
  • IBN CHAHID DZ

    نعم ألمانيا لا تركع لبني صهبون الجدد وسوف تكون لهم حجرة فالسباط وتدعم اخواننا المضلومين الشعب الصحراوي وقضيته العادلة اما بني صهيون الجدد اصبحو فاقدين الذاكرة واصابهم الزابمر بسبب حقدهم الجزائر الحبيبة أه يا زمان أين انت يا هتلر هناك بني صهيون جدد يتطاولون على شعبك العضيم

    758
  • محمد الكامل

    والله ان المانيا بلد وفي ومخلص وصادق وشريك قوي للجزائر يعتمد عليه لا يخون ولا يغدر مثل فرنسا الاستظمارية الماكرة الخبيثة المنافقة العدو الوحيد للجزائر ولجيشها ولشعبها في كل الاوقات .
    علي الجزائر استبدال التعامل مع فرنسا -الغاء كل الشراكات والاتفاقيات التجارية وغيرها مع العدو الفرنسي والي الابد -
    هناك بدائل كثيرة متوفرة وبجودة عالية جدا للجزائر في اقامة شراكات اقتصادية وتجارية مع اسبانيا وبريطانيا واليابان وهولاندا وغيرها فلما التركيز علي هذا العميل الخائن الغدار فرنسا

    813
  • صلاح

    هل تعلم ان انشاء خط طنجة انجلترا هو من افاض الكاس بين المانيا متزعمة الاتحاد الاوروبي وبين المغرب لان ألمانيا اعتبرت المغرب ساند انجلترا المتخلصة من هيمنة المانيا على راس الاتحاد الاوروبي.والذيواعتبرته المانيا انتقام من محاولة إقصاء المغرب في الملف الليبي.الذي كانت فيه سياسة المغرب قطع الطريق عن استغلال الدولةالاوروبية لافريقيا.ومنافستها فيها..ان المانيا ذات نظرة بعيدة اما المغرب فهو ذو حبل اطول يمكن أن يمتد به حيث شاء.اي الى امريكا او الى الصين.وما انجلترا منا ببعيد هذه الأخيرة التي ترى في الاسواق المغربية تعويضا كافيا عن خروجها من الاتحاد الاوروبي...وسنسمع مفاجأة من انجلترا.

    -748
  • Hamid

    المانيا لم تتصدى للمغرب بل تحاربه وتريد تشويه صورته في كل المجالات مع انه احسن من دول الجوار التي لم تحاربها المانيا اعلاميا واقتصاديا... يبدو ان هناك تحالف جزائري ألماني يهاجم المغرب عبر منظمات المانية...

    -750
  • ملاحظ

    ( وأوضح المصدر) من هو هذا المصدر؟

    -789
  • ملاحظ

    مادام المغرب يساوم أوروبا بورقة الهجرة و الإرهاب فهذا يعني أنه هو من يحرك هذه الآفات و يستغلها للابتزاز.
    فما على الدبلوماسية الجزائرية مدعمة بالصحافة إلا فضحه حتى تتخذ ضده إجراءات .
    فهو ما فتأ يسوق الأكاذيب ضد الجزائر و الصحراء الغربية و ادعى أن جبهة البوليزاريو مدعمة من إيران و أكثر من هذا ضد الجزائر.

    790

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