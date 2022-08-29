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ألمانيا تدعو إلى انضمام 8 دول للاتحاد الأوروبي

الشروق أونلاين
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ألمانيا تدعو إلى انضمام 8 دول للاتحاد الأوروبي
أرشيف
المستشار الألماني

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى توسيع الاتحاد الأوروبي عن طريق ضمّ دول غرب البلقان، إلى جانب أوكرانيا، ومولوفا، وجورجيا في وقت لاحق.

وقال شولتس في كلمة ألقاها بالعاصمة التشيكية يوم الإثنين:”أنا أؤيد توسيع الاتحاد الأوروبي، وضم دول غرب البلقان، وأوكرانيا، ومولدوفا إلى صفوفه، وفي المستقبل جورجيا أيضا”.

ويقصد المستشار الألماني بدول غرب البلقان كلّ من صربيا، ألبانيا، البوسنة والهرسك، الجبل الأسود، ومقدونيا الشمالية، وقد قدّمت كلّها طلبات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

ويضمّ الاتحاد الأوروبي حاليا 27 دولة، وهي تمثّل معظم دول القارة الأوروبية باستثناء روسيا، تركيا، بريطانيا، النرويج، أوكرانيا، سويسرا، مولودوفا، دول غرب البلقان، جورجيا، وأرمينيا.

دول الاتحاد الأوروبي

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