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ألمانيا: تراجع معتبر لمنسوب نهر الراين ومخاوف من تأثر حركة السفن

الشروق أونلاين
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ألمانيا: تراجع معتبر لمنسوب نهر الراين ومخاوف من تأثر حركة السفن
أرشيف
نهر الراين

تراجع منسوب مياه نهر الراين في ألمانيا بنحو 6 سنتيمترات في خلال 24 ساعة فقط، ما يسبّب متاعب كثيرة لسفن الشحن التي تستخدم مياه النهر في تنقلاتها.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية عن هيئة الممرات المائية والشحن في ألمانيا، فقد تراجع مستوى المياه في منطقة كاوب بولاية راينلاند-بفالتس، إلى 36 سم يوم السبت، مقارنة بمستوى 42 سم المسجّل يوم الجمعة.

وتعاني سفن الشحن والركاب من انخفاض منسوب المياه في نهر الراين منذ عدة أسابيع. وصرح مسؤول في الهيئة أ، “استمرار الجفاف الشديد يمكن أن يؤثر نظريا على الملاحة”، غير أنه استبعد وقوع ذلك.

ومع ذلك، قد تضطر السفن إلى نقل حمولة أقل بكثير عندما يكون مستوى المياه منخفضا، ما يعني أنه سيكون من الصعب نقل شحنات من الفحم والنفط على نهر الراين.

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