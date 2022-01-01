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ألمانيا تسحب ترشيح مؤرخ “إسرائيلي” لأرفع أوسمتها

الشروق أونلاين
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ألمانيا تسحب ترشيح مؤرخ “إسرائيلي” لأرفع أوسمتها

سحبت الخارجية الألمانية ترشيحها لمؤرخ “إسرائيلي”  لأعلى وسام شرف في البلاد، على خلفية كتاباته التي نفى فيها تعرض مسلمي البوسنة للإبادة الجماعية.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية،الجمعة، بأن وزارة الخارجية سحبت ترشيحها لجدعون غرايف لنيل وسام الاستحقاق الألماني.

وكان غرايف عضوا بلجنة دولية من المؤرخين نشروا في جوان الماضي تقريرا مطولا جاء فيه أن قتل الآلاف من المسلمين في سريبرينيتشا عام 1995 لا يعتبر إبادة جماعية.

والتقرير، الذي كلف زعيم صرب البوسنة المتشدد ميلوراد دوديك بوضعه، مرفوض على نطاق واسع من كثير من المؤرخين.

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