ألمانيا تسمح بدخول المسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي بشروط

ستسمح ألمانيا بدخول المسافرين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي، ابتداء من 25 جوان الجاري وفق شروط محددة.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية، الخميس، في بيان لها، أنه “يسمح بدخول البلاد بشرط حصول الوافدين على الجرعة الكاملة للقاح الواقي من فيروس كورونا، ما لم تكن دولهم مدرجة ضمن قائمة مناطق تنشط فيها سلالات جديدة من الفيروس.

وأضافت الوزارة في بيانها “أصبحت رحلات الزيارة والرحلات السياحية متاحة مجددا للحاصلين على اللقاح، واشترطت حصول الوافدين على الجرعة الكاملة للقاحات قبل 14 يوما من موعد الوصول.

وأضافت الوزارة أنها ستظل تستثني دخول القادمين من مناطق موبوءة بسلالات جديدة من الفيروس.