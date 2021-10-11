ألمانيا تسمح لأكبر مساجدها برفع الأذان عبر مكبرات الصوت
أعلنت مدينة كولونيا الألمانية، الاثنين، السماح لأكبر مسجد في ألمانيا برفع الأذان لصلاة الجمعة عبر مكبرات الصوت، في اتفاق بين المدينة والجالية المسلمة.
وستسمح المدينة، حسب وكالة رويترز لكل المساجد البالغ عددها 35 مسجدا، بما فيهم مسجد كولونيا المركزي المفتتح عام 2018، برفع أذان الجمعة لمدة تصل إلى 5 دقائق، وفقا لمبادرة مدتها عامان.
ألمانيا تسمح برفع الأذان عبر مكبرات الصوت في مدينة كولونيا لكن بشروط :
– ألا تتجاوز مدة الأذان عشرة دقائق
– يشترط تعيين مسؤول في كل مسجد لتلقي الاستفسارات والشكاوى
– ألا يكون صوت المكبر عاليا جدا pic.twitter.com/WRf6Z9ciaP
— عبدالله العنزي 🇸🇦💡 (@afehghfg1234) October 10, 2021
وقالت هنرييت ريكر، رئيسة بلدية كولونيا، في تغريدة عبر “تويتر”: “السماح لنداء المؤذن هو بالنسبة لي علامة على الاحترام. هذا يظهر أن التعددية حقيقة معاشة وتحظى بالتقدير في كولونيا”.
Viel Diskussion wg des Modellprojekts #Muezzin-Ruf. Köln ist die Stadt der (religiösen) Freiheit & Vielfalt. Wer am Hbf ankommt, wird vom Dom begrüßt und von Kirchengeläut begleitet. Viele KölnerInnen sind Muslime. Den Muezzin-Ruf zu erlauben ist für mich ein Zeichen des Respekts
— Henriette Reker (@HenrietteReker) October 9, 2021
وأضافت أن الأذان ينضم لأجراس كاتدرائية كولونيا، والتي تعد أكبر كنيسة قوطية في شمال أوروبا، مشيرة إلى أن هذه الأصوات سيسمعها أولئك الذين يصلون لمحطة السكك الحديدية الرئيسية في المدينة.