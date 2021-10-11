ألمانيا تسمح لأكبر مساجدها برفع الأذان عبر مكبرات الصوت

أعلنت مدينة كولونيا الألمانية، الاثنين، السماح لأكبر مسجد في ألمانيا برفع الأذان لصلاة الجمعة عبر مكبرات الصوت، في اتفاق بين المدينة والجالية المسلمة.

وستسمح المدينة، حسب وكالة رويترز لكل المساجد البالغ عددها 35 مسجدا، بما فيهم مسجد كولونيا المركزي المفتتح عام 2018، برفع أذان الجمعة لمدة تصل إلى 5 دقائق، وفقا لمبادرة مدتها عامان.

وقالت هنرييت ريكر، رئيسة بلدية كولونيا، في تغريدة عبر “تويتر”: “السماح لنداء المؤذن هو بالنسبة لي علامة على الاحترام. هذا يظهر أن التعددية حقيقة معاشة وتحظى بالتقدير في كولونيا”.

وأضافت أن الأذان ينضم لأجراس كاتدرائية كولونيا، والتي تعد أكبر كنيسة قوطية في شمال أوروبا، مشيرة إلى أن هذه الأصوات سيسمعها أولئك الذين يصلون لمحطة السكك الحديدية الرئيسية في المدينة.