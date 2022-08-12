ألمانيا تعلن تعليق العمليات العسكرية في مالي

أعلنت ألمانيا، الجمعة، تعليق مهمة الجيش الألماني في مالي حتى إشعار آخر.

وقالت وزارة الدفاع الألمانية في تغريدة على موقعها الرسمي عبر تويتر” سلامة الجنود لها الأولوية القصوى”.

وبررت وزارة الدفاع القرار بالقول إن الحكومة العسكرية في مالي رفضت مرة أخرى حقوق التحليق فوق بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار مينوسما.

ونقلت التغريدة عن وزيرة الدفاع كريستين لامبرخت قولها: “لذلك ، يجب أن نتخذ إجراءات ونعلق عمليات قوات الاستطلاع ورحلات النقل بطائرات CH-53 حتى إشعار آخر”.