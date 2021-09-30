ألمانيا تعلن رغبتها في رفع عدد الرحلات الجوية مع الجزائر

أعرب السفيرة الألمانية بالجزائر إليزابيت وولبرز عن رغبة بلادها في رفع عدد الرحلات الجوية مع الجزائر وتوسيع نشاط شركات النقل البحري.

ودعت السفيرة خلال لقاء جمعها بوزير النقل عيسى بكاي، الثلاثاء، إلى رفع عدد الرحلات الجوية نظرا للطلب الكبير المسجل، وكذت توسيع نشاط شركات النقل البحري نحو الموانئ الجزائرية قصد تسهيل عملية تنقل الأشخاص والبضائع بين الجزائر وألمانيا.

وحسب بيان للوزارة تطرق الطرفان أيضا إلى مستوى العلاقات بين البلدين في المجال الاقتصادي وخاصة قطاع النقل الذي يسجل حضورا للمؤسسات والشركات الألمانية وعلى وجه الخصوص مجال النقل بالسكك الحديدية.

من جهته، إستعرض الوزير فرص الشراكة والإستثمار المحتملة بين البلدين وسبل تقويتها، داعيا المتعاملين الألمان لمزيد من الإستثمارات في جميع أنماط النقل.