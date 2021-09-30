-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
فرنسا: إدانة نيكولا ساركوزي بالسجن بتهم فساد
الجزائر

ألمانيا تعلن رغبتها في رفع عدد الرحلات الجوية مع الجزائر

الشروق أونلاين
  • 405
  • 0
ألمانيا تعلن رغبتها في رفع عدد الرحلات الجوية مع الجزائر

أعرب السفيرة الألمانية بالجزائر إليزابيت وولبرز عن رغبة بلادها في رفع عدد الرحلات الجوية مع الجزائر وتوسيع نشاط شركات النقل البحري.

ودعت السفيرة خلال لقاء جمعها بوزير النقل عيسى بكاي، الثلاثاء، إلى رفع عدد الرحلات الجوية نظرا للطلب الكبير المسجل، وكذت توسيع نشاط شركات النقل البحري نحو الموانئ الجزائرية قصد تسهيل عملية تنقل الأشخاص والبضائع بين الجزائر وألمانيا.

وحسب بيان للوزارة تطرق الطرفان أيضا إلى مستوى العلاقات بين البلدين في المجال الاقتصادي وخاصة قطاع النقل الذي يسجل حضورا للمؤسسات والشركات الألمانية وعلى وجه الخصوص مجال النقل بالسكك الحديدية.

 من جهته، إستعرض الوزير فرص الشراكة والإستثمار المحتملة بين البلدين وسبل تقويتها، داعيا المتعاملين الألمان لمزيد من الإستثمارات في جميع أنماط النقل.

مقالات ذات صلة
البليدة.. أول بؤرة لكورونا بالجزائر تخلع لباس الحجر

البليدة.. أول بؤرة لكورونا بالجزائر تخلع لباس الحجر

الجالية الجزائرية بالمغرب.. نائب برلماني يبشر بفرج قريب

الجالية الجزائرية بالمغرب.. نائب برلماني يبشر بفرج قريب

لعمامرة: الجزائر تدعو الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها القانونية تجاه الشعب الصحراوي

لعمامرة: الجزائر تدعو الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها القانونية تجاه الشعب الصحراوي

وزارة الخارجية تستدعي السفير الفرنسي بالجزائر

وزارة الخارجية تستدعي السفير الفرنسي بالجزائر

الإدماج في قطاع التربية.. وزير العمل يكشف جديد العملية

الإدماج في قطاع التربية.. وزير العمل يكشف جديد العملية

هذا جديد مركز “في.أف.أس غلوبال” حول التأشيرة الفرنسية

هذا جديد مركز “في.أف.أس غلوبال” حول التأشيرة الفرنسية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد