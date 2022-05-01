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ألمانيا تقاضي إيطاليا أمام محكمة العدل الدولية

الشروق أونلاين
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ألمانيا تقاضي إيطاليا أمام محكمة العدل الدولية
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تعبيرية

أعلنت ألمانيا عن رفعها قضية ضد إيطاليا أمام محكمة العدل الدولية. بعد مطالبة إيطاليين بالحصول على تعويضات عن جرائم حرب إبان فترة الحكم النازي لألمانيا.

وجاء في مذكرة قدّمتها برلين إلى محكمة العدل الدولية، أنّ إيطاليا تواصل السماح برفع قضايا ضدّها في محاكمها المحلية على الرغم من حكم يقضي ببطلان مثل هذه الدعاوى.

وتلقّت المحاكم الإيطالية بالفعل أكثر من 25 قضية جديدة للمطالبة بتعويضات من ألمانيا. بسبب الانتهاكات التي ارتكبها الزعيم النازي أدولف هتلر.

وقضت محاكم إيطالية في بعض هذه القضايا بإلزام ألمانيا بدفع تعويضات للمتضرّرين من الجرائم النازية.

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