ألمانيا تمنع وزيرا يونانيا سابقا من ممارسة السياسة على أراضيها حتى عبر تطبيق “زوم”

قال الإقتصادي والسياسي اليوناني يانيس فاروفاكيس والذي شغل منصب وزير مالية اليونان في 2015 أن وزارة الداخلية الألمانية أصدرت في حقه منعا لأي نشاط سياسي على التراب الألماني، وذلك ليس فقط بمنعه من الدخول إلى ألمانيا بل حتى عبر تطبيق “زوم”.

السبب حسب فاروفاكيس يعود إلى الخطاب الذي برمج إلقاءه اليوم، السبت 13 أفريل، أمام مؤتمر داعم لفلسطين في برلين الألمانية، وهو الخطاب الذي نشره على موقعه الإلكتروني قبل إلقائه.

Read it here and get back to me: https://t.co/YLqyqui26o https://t.co/UQHasqDXPY

— Yanis Varoufakis (@yanisvaroufakis) April 13, 2024