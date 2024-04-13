ألمانيا تمنع وزيرا يونانيا سابقا من ممارسة السياسة على أراضيها حتى عبر تطبيق “زوم”

بسبب دفاعه عن فلسطين:

قال الإقتصادي والسياسي اليوناني يانيس فاروفاكيس والذي شغل منصب وزير مالية اليونان في 2015 أن وزارة الداخلية الألمانية أصدرت في حقه منعا لأي نشاط سياسي على التراب الألماني، وذلك ليس فقط بمنعه من الدخول إلى ألمانيا بل حتى عبر تطبيق “زوم”.

السبب حسب فاروفاكيس يعود إلى الخطاب الذي برمج إلقاءه اليوم، السبت 13 أفريل، أمام مؤتمر داعم لفلسطين في برلين الألمانية، وهو الخطاب الذي نشره على موقعه الإلكتروني قبل إلقائه.

Read it here and get back to me: https://t.co/YLqyqui26o https://t.co/UQHasqDXPY — Yanis Varoufakis (@yanisvaroufakis) April 13, 2024

ومنعت اليوم الشرطة الألمانية المؤتمر حيث اقتحمت القاعة وسيطر عناصرها على المنصة كما قطعت الكهرباء على المؤتمر، إضافة لانتشار كثيف بلغ 2500 شرطيا خارج القاعة التي تحتضن المؤتمر.

يانيس فاروفاكيس قال وهو يعيد نشر خطابه مكتوبا ومسجلا في فيديو “احكموا بأنفسكم على نوع المجتمع الذي أصبحت عليه ألمانيا عندما تحظر الشرطة هذه الكلمات”.