ألمانيا: حملة ضد مجموعة يمينية خططت لانقلاب على الحكومة

ألقت السلطات الألمانية، الأربعاء، القبض على 25 شخصا مشتبه بهم في التآمر للإطاحة بالحكومة ومداهمة مؤسسات دستورية.

وجاء هذا بعد اصدار الادعاء العام في ألمانيا الأربعاء، أوامر اعتقال بحق 25 فردا يشتبه في انتمائهم إلى مجموعة “مواطني الرايخ”.

وقالت متحدثة باسم الادعاء العام في كارلسروه في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن نحو 3 آلاف فردا من السلطات شنوا الحملة في 11 ولاية ألمانية.

وأفادت تقارير ألمانية إن مجموعة من الشخصيات العسكرية السابقة اليمينية المتطرفة خططت لاقتحام مبنى البرلمان، الرايخستاغ، والاستيلاء على السلطة.

وقال وزير العدل الألماني ماركو بوشمان إن المدعي العام يحقق في شبكة إرهابية مشتبه بها في التخطيط لهجوم مسلح على مؤسسات دستورية.

وأفادت الاستخبارات العسكرية الألمانية بأن من بين المشتبه فيهم جنديا نشطا في القوات الخاصة للجيش وعددا من جنود الاحتياط.

وقال مدعون فدراليون -في بيان- إن أفرادا ينتمون إلى حركة “مواطني الرايخ” (رايخسبرغر) يشتبه في “قيامهم باستعدادات ملموسة لاقتحام البرلمان الألماني بعنف مع مجموعة صغيرة مسلحة”.

ووفقا للمدعين الفيدراليين، فإن هاينريش هو واحد من اثنين من زعماء العصابة المزعومين الذين اعتقلوا في حملة المداهمات التي شملت 11 ولاية ألمانية.