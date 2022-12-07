ألمانيا: حملة ضد مجموعة يمينية خططت لانقلاب على الحكومة
ألقت السلطات الألمانية، الأربعاء، القبض على 25 شخصا مشتبه بهم في التآمر للإطاحة بالحكومة ومداهمة مؤسسات دستورية.
وجاء هذا بعد اصدار الادعاء العام في ألمانيا الأربعاء، أوامر اعتقال بحق 25 فردا يشتبه في انتمائهم إلى مجموعة “مواطني الرايخ”.
وقالت متحدثة باسم الادعاء العام في كارلسروه في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن نحو 3 آلاف فردا من السلطات شنوا الحملة في 11 ولاية ألمانية.
وأفادت تقارير ألمانية إن مجموعة من الشخصيات العسكرية السابقة اليمينية المتطرفة خططت لاقتحام مبنى البرلمان، الرايخستاغ، والاستيلاء على السلطة.
وقال وزير العدل الألماني ماركو بوشمان إن المدعي العام يحقق في شبكة إرهابية مشتبه بها في التخطيط لهجوم مسلح على مؤسسات دستورية.
🚨#انقلاب_ألمانيا🇩🇪:بحسب وزير الداخلية فإن شبكة “الرايخسبورغ الإرهابية” المشتبه بها مدفوعة بأوهام عنيفة من #الثورة وإيديولوجيات المؤامرة ” و المزيد من التحقيقات فقط هي التي ستوفر صورة واضحة عن مدى تقدم خطط #الانقلاب. pic.twitter.com/5OWkjdXiTQ
— صـــــــلاح (@mafihachk) December 7, 2022
وأفادت الاستخبارات العسكرية الألمانية بأن من بين المشتبه فيهم جنديا نشطا في القوات الخاصة للجيش وعددا من جنود الاحتياط.
وقال مدعون فدراليون -في بيان- إن أفرادا ينتمون إلى حركة “مواطني الرايخ” (رايخسبرغر) يشتبه في “قيامهم باستعدادات ملموسة لاقتحام البرلمان الألماني بعنف مع مجموعة صغيرة مسلحة”.
ووفقا للمدعين الفيدراليين، فإن هاينريش هو واحد من اثنين من زعماء العصابة المزعومين الذين اعتقلوا في حملة المداهمات التي شملت 11 ولاية ألمانية.
#ألمانيا تحبط محاولة انقلاب على السلطة تهدف لتحويل الحكم إلى ملكي .. التفاصيل – أصول للاستشارات والتداول المالي https://t.co/F9HIY4lzal
— أصول للاستشارات والتداول المالي (@OsoulFX) December 7, 2022