ألمانيا: مخاوف من “اضطراب اجتماعي خطير” بسبب أسعار الغاز

أبدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر تخوّفها من أن يستغلّ اليمين المتطرف أزمة ارتفاع أسعار الغاز، لتعبئة احتجاجات شعبية واسعة في البلاد.

وقالت الوزيرة فيسر في حديث لصحيفة محلية:”بالطبع، هناك خطر يتمثل في أن المتطرفين اليمينيين سيحاولون استخدام ارتفاع الأسعار كذريعة جديدة للدعوة إلأى الاحتجاجات”.

وأضافت:”إنهم يريدون تفاقم الأزمات من أجل تحقيق مكاسب منها، لذلك نحن مستعدون لاحتجاجات جديدة محتملة”.

وزير الطاقة الإماراتي: لا يمكن لدول أوروبا أن تتخلّى عن الغاز الروسي

8 جوان 2022: لا يمكن لدول أوروبا أن تتخلّى عن الغاز الروسي، حسب ماجاء في تصريح لوزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي.

وقال المزروعي في مؤتمر للطاقة بالأردن:”نأمل أن لا تعتقد أوروبا أنه يمكنها التخلّي عن النفط والغاز الروسيين. لأنه إذا حدث ذلك فنحن نتحدث عن أزمة غير مسبوقة”.

بالمقابل، كشف المزروعي عن وجود اتصالات بين الإمارات وألمانيا حول إمكانية توريد الغاز الإماراتي نحو الدولة الأوروبية.

ومن جهة أخرى، أبدى الوزير الإماراتي عدم رضاه عن الزيادة التي تطبّقها مجموعة أوبك + في إنتاج النفط.

واعتبر المزروعي أنّ إنتاج المجموعة من النفط لا يزال أدنى من الهدف المسطّر، بنحو 2.6 مليون برميل يومياً.

بعد الغاز.. روسيا لن تبيع القمح سوى بالروبل

وفي 30 ماي 2022، أعلن عضو مجلس الفيدرالية الروسي أندريه كليشاس، أن توريد القمح إلى دول العالم سيكون مقابل الدفع بالروبل الروسي، على غرار واردات الطاقة للدول “غير الصديقة”.

وحسب ما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية، فقد ذكر كليشاس أنّ “توريد الحبوب والأسمدة الروسية إلى مختلف دول العالم، سيكون عبر الدفع بالروبل الروسي”.

وأكد المتحدث أنّ كل الصفقات يجب أن تتم وفق هذه الآلية. فيما تستمرّ تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية.

وكان وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف، قد أعلن أن روسيا تنوي التفاوض مع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على إمكانية التحوّل إلى تسليم الصفقات بالروبل.

روسيا تعلن عن تسديد دين بالدولار بعملتها المحلية الروبل

وفي 6 أفريل 2022، أعلنت وزارة المالية في روسيا أنها سدّدت بالعملة الروسية الروبل، ديناً كانت قد اقترضته بالدولار الأمريكي.

بوتين يعلن عن قرار بتحويل مدفوعات الغاز نحو أوروبا إلى الروبل الروسي

ويوم 23 مارس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن قرار بتحويل مدفوعات إمدادات الغاز نحو أوروبا إلى عملة الروبل المحلية. في أسرع وقت ممكن.

وحسب ما نقلته “روسيا اليوم”، فقد أصدر بوتين بالفعل، تعليمات إلى بنك المركزي ومجلس الوزراء “لتحديد إجراءات المعاملات مع أوروبا بالروبل الروسي في غضون أسبوع”.

وقال بوتين في حديث لوسائل الإعلام: “لا معنى لتوريد السلع الروسية للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتلقي المدفوعات باليورو والدولار”.

وأضاف:”موسكو اتخذت قرارها بالامتناع عن استخدام عملات الدول غير الصديقة في نقل الغاز”.