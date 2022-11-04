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ألمانيا مهددة بنفاذ مخزون الغاز خلال فترة وجيزة

الشروق أونلاين
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ألمانيا مهددة بنفاذ مخزون الغاز خلال فترة وجيزة
ح.م

حذر رئيس الوكالة الاتحادية الألمانية للشبكات، كلاوس مولر، الجمعة، من احتمال نفاد الغاز من منشآت التخزين في البلاد بسرعة إذا جاء الطقس في الشتاء شديد البرودة.

وقال مولر، في مقابلة مع مجلة شبيغل الأسبوعية: “مجرد أيام قليلة من الطقس المتجمد ستكون كافية للتسبب في زيادة كبيرة في استهلاك الغاز”.

وستكون الوكالة التي يقودها مولر هي المسؤولة عن تقنين الغاز إذا لزم الأمر، وهو سيناريو تعمل ألمانيا جاهدة على تجنبه من خلال إطلاق مناشدات متكررة لخفض الاستهلاك بنسبة 20 بالمئة على الأقل.

وكانت مستويات تخزين الغاز في ألمانيا عند 99.3 بالمئة بحلول الثاني من نوفمبر. وأوضح مولر أن هذه المخزونات وحدها تكفي لمواصلة عمل أكبر اقتصاد في أوروبا لتسعة أو عشرة أسابيع، بشرط أن يكون الشتاء متوسط البرودة كما كان الحال في 2021-2022.

وتعتبر ألمانيا أكثر الدول الأوروبية تضررا من انقطاع الغاز الروسي على خلفية الأزمة الأوكرانية، حيث كانت تعتمد عليه بقوة في تلبية جزء كبير من احتياجاتها للطاقة.

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